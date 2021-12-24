Эти лекарства нельзя сочетать с алкоголем: никогда их не смешивайте

Существуют лекарства, которые совершенно несочетаемы с алкоголем. Во-первых, они должны выписываться врачем, а медик в свою очередь, должен рассказать пациенту, как принимать препараты, и с чем их смешивать недопустимо.

В нашем материале читайте о лекарствах, употреблять которые с алкоголем нельзя.

Какие лекарства нельзя сочетать со спиртным

Антибиотики

При взаимодействии с этанолом (спиртом) антибиотики могут вызвать расстройство ЖКТ, жар, тошноту, озноб и падение кровяного давления.

Успокоительные и снотворные

Успокоительные и снотворные в сочетании с горячительными напитками усиливают действие препарата и может привести к потере концентрации, сонливости, заторможенности и даже обмороку.

Спазмолитики

Спазмолитики, например, спазмалгон нельзя сочетать с алкоголем.

Антикоагулянты

Также алкоголь имеет свойство усиливать действие антиагрегантов и антикоагулянтов, которые применяются в лечении сосудистых заболеваний (аспирин, дикумарин, синкумар, фенилин и другие).

Когда можно пить таблетки после алкоголя?

Если вы пили спиртные напитки, то принимать любой лекарственный препарат можно не ранее чем через двое суток. Также, после лечения любого заболевания должно пройти минимум 7 дней, прежде чем вы сможете немного выпить. За это время лекарство выведется из крови, и организм восстановится.