"Лекарства купить нереально": MamaRika пожаловалась на европейскую медицину

Певица MamaRika вместе с мужем и сыном временно находится за границей. Там они всей семьей заболели на коронавирус. Сейчас певица пожалуется на медицину.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
В частности, на время лечения MamaRika с семьей осталась в Польше, где столкнулась с особенностями местной медицины.
По словам певица, медицина там на совершенно другом уровне.
"Поймать корону в Европе - это максимально не круто, потому что при всем уважении к европейцам, полякам, которых я очень люблю и благодарна им за все, что они для нас делают, медицина здесь на другом уровне полностью", - сказала она.
MamaRika пожаловалась на медицину за границей (instagram.com/mamarika_official)
Также она добавила, что ждать приема к врачу нужно несколько месяцев. Поэтому семье пришлось обратиться к своему врачу в Киеве онлайн. К тому же с медикаментами у певицы вышла проблема, ведь для того, чтобы приобрести лекарства в аптеке в Европе, нужно иметь при себе рецепт.
"Чтобы вы понимали, лекарства, которые мы принимаем, мне присылала моя сестра из Украины, потому что здесь их купить нереально", - добавила она.
MamaRika пожаловалась на медицину за границей (instagram.com/mamarika_official)
Ранее певица рассказывала, почему отговорила мужа идти на фронт.
Также мы писали, что MamaRika резко обратилась к Тодоренко, которая молчит о войне и осудила ее.