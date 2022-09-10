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"Лекарства купить нереально": MamaRika пожаловалась на европейскую медицину

MamaRika пожаловалась на медицину (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Татьяна Самарук

Певица MamaRika вместе с мужем и сыном временно находится за границей. Там они всей семьей заболели на коронавирус. Сейчас певица пожалуется на медицину.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

В частности, на время лечения MamaRika с семьей осталась в Польше, где столкнулась с особенностями местной медицины.

По словам певица, медицина там на совершенно другом уровне.

"Поймать корону в Европе - это максимально не круто, потому что при всем уважении к европейцам, полякам, которых я очень люблю и благодарна им за все, что они для нас делают, медицина здесь на другом уровне полностью", - сказала она.

MamaRika пожаловалась на медицину за границей (instagram.com/mamarika_official)

Также она добавила, что ждать приема к врачу нужно несколько месяцев. Поэтому семье пришлось обратиться к своему врачу в Киеве онлайн. К тому же с медикаментами у певицы вышла проблема, ведь для того, чтобы приобрести лекарства в аптеке в Европе, нужно иметь при себе рецепт.

"Чтобы вы понимали, лекарства, которые мы принимаем, мне присылала моя сестра из Украины, потому что здесь их купить нереально", - добавила она.

MamaRika пожаловалась на медицину за границей (instagram.com/mamarika_official)

Ранее певица рассказывала, почему отговорила мужа идти на фронт.

Также мы писали, что MamaRika резко обратилась к Тодоренко, которая молчит о войне и осудила ее.

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MamaRika