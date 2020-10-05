Нет лекарств и даже ваты: волонтер о критической ситуации с COVID-19 в больницах Одессы

В больницах Одессы ситуация очень печальная. Нет лекарств, ваты, постельного белья, а врачи неотложки отказывают пациентам в госпитализации. У многих состояние очень тяжелое.

Волонтер Катерина Ножевникова сообщила, что тяжелых пациентов пристраивают в больницы только с помощью вмешательства, "в ручном режиме". Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Приехали ко мне пять или шесть каналов прямо с пресс-конференции города. Где им сказали, что в городе все хорошо, места есть. Больницы всем обеспечены. Параллельно мы пытались устроить троих пациентов в больницы- отказали всем. Одну устроили благодаря областному департаменту. Опять в ручном режиме. Параллельно нашего пациента перевели из пятой больницы в отделение, где нет даже постельного белья", - написала Ножевникова.

Она добавила, что пациенты по 5-7 дней ждут результаты ПЦР-тестов и при этом им выписывают огромные списки медикаментов, где указывают даже вату. Одному из пациентов врачи сказали самостоятельно купить анальгин и димедрол и при этом рецепт на димедрол выписывать не стали.

"Пациенту выписывают списки на медикаменты, от шприца и ваты до антибиотиков, и он ухаживает за лежачим больным в отделении сам! В пятой больнице (третьей) пациенты ждут ПЦР от 5-7 дней уже опять. Во время интервью на нас в прямом смысле с мольбами бросилась девушка, которая пришла просить помощи устроить своего дядю в любую больницу. У него пневмония, диабет, ишемия. Скорая его не взяла – мест нет: "А вы еще не настолько тяжелый", - сообщила девушка.

Волонтер разместила скрины переписок с пациентами, которые не могут попасть в больницы Одессы или определить туда своих родственников, у которых очень плохие показатели.

Скриншоты

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