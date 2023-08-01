Легше, ніж здається. Як взяти мікрокредит і не втрапити у халепу

Що таке МФО?

Мікрофінансові організації (МФО) - небанківські установи. Вони здійснюють фінансову діяльність у сфері мікрокредитування населення на комерційних засадах.

Найчастіше МФО надають фізичним особам невеликі кредити (до 15-20 тис. грн) на 30 днів із погашенням у кінці строку. Водночас деякі мікрофінансові організації пропонують позики на кілька місяців (в окремих випадках максимальний термін погашення може сягати 30 місяців) на суму до 50 тис. грн.

Регулятором усіх мікрофінансових організацій із 1 липня 2020 року є Національний банк України. На офіційному сайті НБУ є зведений реєстр усіх фінансових установ України, до яких належать і МФО.

Комплексна інформаційна система надає можливість швидко перевірити наявність і дійсність ліцензій компаній та кредитних спілок на:

фінансовий лізинг

торгівлю валютними цінностями

факторинг

надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту

надання гарантій

переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення

діяльність у сфері страхування

Мікрокредитування в Україні

Згідно з інформацією Opendatabot, після спаду в 2022 році українці почали брати мікрокредити активніше.

У першому кварталі 2023 року заборгованість громадян за мікрокредитами зросла на 663 млн грн та становить 8,7 млрд грн. При цьому сума взятих мікрокредитів збільшилась на 39%.

Середня сума угоди в першому кварталі 2023 року майже сягла показника напередодні повномасштабної війни - 4 912 грн (проти 5 079 грн у першому кварталі 2022 року).

В середньому, у 2023 році укладають 627 тис. нових небанківських позик на місяць (у 2021 році - 1,17 млн нових мікрокредитних договорів на місяць).

Що потрібно, аби оформити мікрокредит

Отримати мікрокредит у фінансовій компанії набагато легше, ніж у банку. Більшість МФО пропонують навіть оформлення позики онлайн.

Для цього зазвичай необхідно зібрати мінімальний пакет документів:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код платника податків

Потрібно також :

мати банківську картку з мінімальним залишком на рахунку

залишити всі необхідні контактні дані

написати заяву (оформити заявку онлайн)

Як не стати жертвою шахраїв

Мікрокредити мають низку ризиків для споживачів. У НБУ при оформленні такої позики радять звертати увагу на: