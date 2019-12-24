Легко не заметить: как распознать симптомы опасных болезней у женщин

Опасные болезни у женщин могут проявиться в резкой форме, если игнорировать симптомы заболевания. Сложность заключается в том, что распознать "сигналы" организма не всегда легко, их можно спутать с усталостью или отмахнуться в надежде, что "поболит - и перестанет". Иногда это может привести к очень негативным последствиям, упускается время для лечения или медицинского вмешательства.

На что важно обращать внимание представительницам прекрасной половины человечества, чтобы избежать серьезных недугов - читайте в материале Styler.

Медики обращают внимание на чувство давления в области челюсти, рук и ног - эти признаки могут говорить о проблемах с сердцем и предупреждать о приступе. В таких случаях важно оперативно обратиться к врачам за консультацией.

Сигнализируют о запущенных тромбозах в венах боль (вспышки или постоянная) или чувство онемения с одной стороны тела. Важно отметить, что варикозным расширением вен страдает большая часть всего взрослого населения, но в этом случае - с тромбозом глубоких вен - все очень серьезно. На начальных этапах недуг может протекать незаметно, а грозит перемещением или обрывом тромба в сосуде, который достигает какого-либо органа, значительно возрастает риск закупорки крупного сосуда - это грозит очень печальными последствиями.

Если женщина страдает от постоянных головных болей, то в худшем случае речь может идти о признаках опухоли мозга или инсульта. Добавим, что такие симптомы одновремено могут означать и просто аллергию, или же проблемы со зрением - поэтому важно обратиться к специалистам, чтобы вовремя определить причину недуга и должным образом отреагировать.

Признаки болезней у женщин (Иллюстративное фото: naturalwellbeing.com)

Возникновение уплотнения и шишки в груди нельзя игнорировать, так как это может быть предвестником онкологии. Вообще медики рекомендуют женщинам в возрасте после 35 ежегодно посещать гинеколога для обследования и проверки молочных желез. Другими поводами посетить специалиста являются изменения в форме груди и сосков, высыпания, отеки и покраснения.

В случае резких и режущих болей в области паха нужно обращаться к медикам, не затягивая.

Также не стоит отмахиваться от консультации у медиков, если родимка начинает постоянно чесаться. Дело в том, что это является симптомом рака на начальных стадиях, а еще может говорить о меланоме.

Постоянное чувство жажды является предвестником диабета. Так, повышение уровня глюкозы в крови приводит к усиленному образованию и выведению мочи, и соответственно к обезвоживанию - отсюда и потребность часто пить воду.

Отметим, что женские заболевания в последнее время существенно "помолодели" и нередко встречаются у девушек репродуктивного возраста (18-35 лет). Печальная тройка лидеров - это эндометриоз, эрозия шейки матки и киста яичника. Все эти болезни требуют лечения, ведь они могут приводить к еще более тяжелым состояниям, в том числе - и к бесплодию. Поэтому любые нетипичные проявления являются поводом обратиться к специалисту.

Болезни у женщин - как распознать симптомы (фото: grist.org)

Среди симптомов медики называют: