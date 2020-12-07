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Не только легкие: врач рассказал, что еще поражает COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Медик сообщил, что последствия коронавируса влияют не только на легкие, но и на повышение артериального давления у человека. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Самое массовое с моей точки зрения - что я вижу у всех пациентов - это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", - рассказал доктор "Ленте.ру".

Такой симптом очень часто случается у коронавирусных больных. Это происходит из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, что приводит к поражению сосудистой системы человека. Воспаления внутренней оболочки сосудов называется васкулиты.

"Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена - сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания", - рассказал медик.

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По словам Болибока, пострадать может весь организм, но пока никто из врачей не знает, что с этим делать.

Как мы рассказывали ранее, врач рассказал, когда необходимо принимать антибиотики при COVID-19.

Напомним, доктор Евгений Комаровский расставил точки над "і" в вопросе приема антибиотиков при коронавирусе.

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