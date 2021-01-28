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Легкая форма коронавируса: врач назвал главный симптом

Четверг 28 января 2021 15:58
Легкая форма коронавируса: врач назвал главный симптом
Коронавирус часто бывает в легкой форме (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

При легкой форме коронавируса болезнь часто проявляется как ОРВИ - с невысокой температурой или температурой, которая проходит в течение двух-трех дней без всяких лекарств.

Львовский врач Тарас Жиравецкий назвал ключевой симптом, как понять, что течение болезни легкое, а также рассказал, как узнать, что вы уже перенесли коронавирус. Об этом пишет ТСН.

По словам врача, обоняние может исчезать, как при легком, так и при тяжелом течении болезни. Но главным показателем все же является уровень сатурации.

"Все выглядит, как ОРВИ. Здесь главный вопрос: температура, слабость и сатурация. Если вы на пульсоксиметре видите, что сатурация не падает ниже 94, то соответственно мы говорим о легком течении COVID-19 ", - рассказал врач.

Чаще всего в легкой форме коронавирусом болеют молодые люди, говорит Жиравецкий.

А вот боль в горле при коронавирусе часто бывает сигналом бактериальных осложнений.

"Если боль сильная и продолжается несколько дней, то это часто переходит в более тяжелую форму COVID-19 и часто осложняется бактериальными инфекциями. Хотя не всегда. Все очень индивидуально", - говорит врач.

А чтобы точно убедится, был ли у вас коронавирус, врач советует сдать тест на антитела к коронавирусу.

Чтобы узнать человеку, перенес ли он уже коронавирус, медик советует сделать тест на антитела.

"Бессимптомная форма COVID-19 встречается очень редко, ее почти нет. Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если есть положительный - это означает, что вы переболели", - добавил врач.

Ранее мы писали, кому нельзя делать прививку от коронавируса, и при каких болезнях и состояниях нельзя вакцинироваться.

Также сообщалось, что у коронавируса нашли расовые различия, от которых зависит тяжесть заболевания и даже уровень смертности.

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