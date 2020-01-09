Легендарный футболист устроил драку на Волыни: в форме российской команды

Тарас Михалик, легендарный украинский футболист, экс-"Динамовец", устроил потасовку во время любительского футзального Рождественского турнира Волынской области, проходившего в Луцке.

36-летний футболист луцкой "Волыни", игравший под номером "23", полез на противника с кулаками. Тарас выступал за команду "Припять" из родного городка Любешов.

Интересным фактом есть то, что все игроки "Припяти", в том числе и сам Михалик, были одеты в форму московского "Локомотива". Видимо, полузащитник, игравший за российскую команду с 2013 по 2019 год, привез ее в качестве подарка.

Тарас Михалик (фото: fclm.ru)

Во время игры случилось сразу несколько эпизодов грубой игры со стороны обеих команд. В последнем из них соперник откровенно сбил игрока "Припяти" и бросился к Михалика извиняться. Однако Тарас в ответ набросился с кулаками. Драку пришлось прекращать игрокам обеих команд вместе с тренерами.

Впоследствии Михалик поссорился с тренером соперников. В итоге он получил красную карточку, как и игрок, который сфолил.

Футболист Тарас Михалик подрался на Волыни (видео: YouTube/The Best Goal)

К слову, любовь к футболу Тарасу привил отец, который играл в чемпионате области за местную команду "Припять", честь которой и защищал полузащитник во время футзального матча.