Легендарный футболист погиб в страшной аварии: ему было 35

Хосе Антонио Рейес скончался в результате ДТП в Испании. Знаменитый футболист выступал за "Реал", "Арсенал", "Атлетико", "Севилью" и другие легендарные клубы, а также за национальную сборную Испании. 1 июня Рейес погиб в ужасной аварии в городке Утрера. Ему было 35 лет.

О жуткой трагедии первыми написали в пресс-службе футбольного клуба "Севилья", воспитанником которой являлся Рейес.

"Наш любимый футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром", - говорится в заявлении клуба.

Детали трагедии пока не сообщаются. Известно только, что футболист погиб в Утрере. Вместе с ним скончался и его двоюродный брат, сообщает местное издание Marca.

Хосе Антонио Рейес погиб в жутком ДТП

"Мы чувствуем глубокую печаль по поводу смерти бывшего игрока нашего клуба Хосе Антонио Рейеса. Мы сочувствуем также семье, близким и нынешнему клубу игрока", – говорится в заявлении мадридского "Реала".

Хосе Антонио Рейес родился 1 сентября 1983 года в городе Утрера. Воспитанник футбольной школы клуба "Севилья". Взрослую футбольную карьеру начал в 1999 году в основной команде того же клуба, в которой провел пять сезонов, приняв участие в 86 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба лондонского "Арсенала", к составу которого присоединился в январе 2004 года за 10,5 млн фунтов. Отыграл за "канониров" следующие три сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе лондонского "Арсенала", был основным игроком команды.

Рейес умер в результате ДТП (фото: marca.com)

Затем был отдан в аренду в Реал Мадрид, где он стал чемпионом Испании. Его следующая остановка была у "Атлетико" и "Бенфику". Его последние клубы были - "Севилья", "Эспаньол", "Кордоба", "Синьцзян" и "Эстремадура".

В составе "Атлетико" и "Севильи" полузащитник в общей сложности пять раз выигрывал Лигу Европы, а с "Арсеналом" становился чемпионом Англии. В составе сборной Испании Рейес провел 21 матч, в которых забил 4 гола.

Хосе Антонио Рейес имеет более 12 наград. Он стал обладателем Суперкубка УЕФА 2010, победителем Лиги Европы в сезонах 2009/10 и 2011/12, чемпионом Европы среди юношей (до 19 лет).

Хосе Антонио Рейес (фото: instagram.com)

Напомним, что ранее скончался легендарный футболист, игравший в шотландском клубе "Селтик".

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