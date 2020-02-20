Легендарный американский гонщик разбился на сверхскорости: фото и видео

Райан Ньюман, легендарный американский автогонщик по прозвищу "Человек-ракета", разбился на скорости 318 км/ч на гонке "Дайтона 500" Кубка NASCAR. Что известно о 42-летнем спортсмене - в материале Styler.

Отметим, что страшная авария произошла 17 февраля на Международной скоростной дороге в Дайтона-Бич, штат Флорида, где ежегодно проводят "Дайтону 500".

Авария Ньюмана произошла на последнем круге знаменитой гонки. От удара соперника автомобиль Ford Mustang Райана взлетел в воздух, а потом долго скользил крышей по трассе на большой скорости. Гонщик команды Roush Fenway Racing получил серьезные травмы, но угрозы для его жизни, к счастью нет.

Райан Ньюман разбился на гонке "Дайтона 500" кубка NASCAR (фото: motorsport.com)

Сразу после гонки пилота доставили в больницу. На данный момент известно, что Ньюман пришел в сознание и начал разговаривать с семьей и врачами.

К слову, несмотря на аварию Ньюман был классифицирован девятым на финише "Дайтоны 500". А в общем зачете Кубка NASCAR Райан занимает пятое место. Лидирует же в чемпионате Денни Хэмлин.

Райан Ньюман получил звание новичка года в NASCAR в 2002 году, а в 2014-м году стал вице-чемпионом высшего дивизиона. Последние сезоны складываются для Ньюмана не очень удачно.

Райан Ньюман разбился на гонке "Дайтона 500" кубка NASCAR (видео: YouTube/WesleyAPEX)