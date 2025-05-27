Легендарний американський співак бореться з хворобою мозку: що відомо про його стан
У легендарного співака, композитора та піаніста Біллі Джоела діагностували рідкісне захворювання мозку - нормотензивну гідроцефалію. Його дружина вперше прокоментувала стан музиканта та поділилася деталями лікування.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Біллі.
Що відомо про діагноз Біллі Джоела
76-річний співак, відомий як "Piano Man", повідомив про свій діагноз 23 травня. Він також скасував заплановані концерти на тлі захворювання мозку.
Його діагностували нормотензивну гідроцефалію - неврологічне захворювання, що викликає проблеми зі слухом, зором і рівновагою.
Стан музиканта погіршився після останніх виступів. Лікарі провели обстеження, порадили обмежити сценічну діяльність та назначили фізичну терапію.
Що відомо про стан Джоела: заява дружини
Алексіс Родерік потішила фанів сімейним фото з музикантом та їхніми доньками Деллою і Ремі. У підписі вона подякувала шанувальникам за підтримку її чоловіка.
"Ми дуже вдячні за чудовий догляд і швидке встановлення діагнозу. Білла дуже багато хто любить, а для нас він - батько і чоловік, який знаходиться в центрі нашого світу", - написала вона.
Також 43-річна дружина артиста висловила сподівання на одужання.
"Ми сподіваємося на його одужання. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в майбутньому", - додала вона.
Біллі Джоел з дружиною та доньками (фото: instagram.com/billyjoel)
Що відомо про Біллі Джоела
Один з найвідоміших американських співаків, композиторів та піаністів. Працює у різних жанрах: рок, поп та сучасній академічній музиці.
За свою кар'єру продав понад 150 мільйонів альбомів у всьому світі та отримав десятки нагород за досягнення в музиці. Зокрема він п'ятиразовий лауреат премії "Греммі".
Першим його хітом стала композиція "Piano Man", яка стала також його прізвиськом. Серед інших відомих пісень: "Uptown Girl", "The River of Dreams", "Just The Way You Are" та інші.
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