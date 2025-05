Легендарний американський співак бореться з хворобою мозку: що відомо про його стан

Що відомо про діагноз Біллі Джоела

76-річний співак, відомий як "Piano Man", повідомив про свій діагноз 23 травня. Він також скасував заплановані концерти на тлі захворювання мозку.

Його діагностували нормотензивну гідроцефалію - неврологічне захворювання, що викликає проблеми зі слухом, зором і рівновагою.

Стан музиканта погіршився після останніх виступів. Лікарі провели обстеження, порадили обмежити сценічну діяльність та назначили фізичну терапію.

Що відомо про стан Джоела: заява дружини

Алексіс Родерік потішила фанів сімейним фото з музикантом та їхніми доньками Деллою і Ремі. У підписі вона подякувала шанувальникам за підтримку її чоловіка.

"Ми дуже вдячні за чудовий догляд і швидке встановлення діагнозу. Білла дуже багато хто любить, а для нас він - батько і чоловік, який знаходиться в центрі нашого світу", - написала вона.

Також 43-річна дружина артиста висловила сподівання на одужання.

"Ми сподіваємося на його одужання. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в майбутньому", - додала вона.

Біллі Джоел з дружиною та доньками (фото: instagram.com/billyjoel)

Що відомо про Біллі Джоела

Один з найвідоміших американських співаків, композиторів та піаністів. Працює у різних жанрах: рок, поп та сучасній академічній музиці.

За свою кар'єру продав понад 150 мільйонів альбомів у всьому світі та отримав десятки нагород за досягнення в музиці. Зокрема він п'ятиразовий лауреат премії "Греммі".

Першим його хітом стала композиція "Piano Man", яка стала також його прізвиськом. Серед інших відомих пісень: "Uptown Girl", "The River of Dreams", "Just The Way You Are" та інші.