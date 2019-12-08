Легенда XXI века: скончался знаменитый американский рэпер

Известный американский рэпер Juice Wrld (настоящее имя Джаред Хиггинс) умер в возрасте 21 года из-за приступа. Как сообщается, причина приступа неизвестна. По данным TMZ, источники в полиции сообщили, что рэпер перенес приступ во время ожидания своего рейса в аэропорту. Juice Wrld начал истекать кровью изо рта, когда прибыли медики.

Как известно, американский рэпер, который гастролировал с Ники Минаж в начале этого года, перенес приступ в чикагском аэропорту Midway утром в воскресенье вскоре после прибытия в аэропорт из Калифорнии.

Как заявили свидетели и сотрудники правоохранительных органов, которые пытались оказать музыканту помощь, во время приступа у рэпера началось кровотечение через рот. По прибытии медиков Juice Wrld был все еще в сознании. Когда его доставили в больницу, сотрудники госпиталя констатировали его смерть.

Позднее в Telegram-канале Mash добавили, что Juice Wrld умер от сердечного приступа. 21-летний исполнитель прославился треками "Lucid Dreams", "Legends" и парочкой других.

Juice Wrld (фото: Filmagic)

Джаред Хиггинс родился 2 декабря 1998 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. Позже переехал в деревню Хомвуд и учился в местной средней школе. Уже со школьных лет Джаред был ярым наркоманом. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден уйти из школы на последнем году обучения и перешел на медикаментозную марихуану.

Он научился играть на фортепиано, вдохновляясь своей матерью, которая позже начала оплачивать ему уроки, затем научился на гитаре и барабанах. Хиггинс начал серьёзно относиться к рэпу в своем втором курсе обучения в старшей школе.

В 2019 году он стал победителем на Billboard Music Awards в категории "лучший новый артист".

Напомним, что ранее умер легендарный музыкант.