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Легенда о Призраке Бучи: на его счету уже более 50 убитых врагов

Легенда о призраке Бучи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

В лесах вокруг Бучи Киевской области живет настоящий Призрак. Во всяком случае именно так его называют местные жители – Призрак Бучи.

Что о нем известно и чем он так стал знаменит в своей местности – читайте ниже.

В Украине появился еще один Призрак. Теперь у нас есть не только Призрак в небе над Киевом, но и на земле. Местные жители его так и называют – Призрак Бучи.

Известно, что ему уже 70 лет и он бывший охотник или егерь. Когда началась война, он подался сначала в военкомат, а потом в местную ТрО. Но ему везде отказали, хотя дед явно умеет держать в руках оружие и знает, как с ним обращаться.

Оставить родную местность охотник не захотел, тем более, что он действительно – охотник со стажем и даже с некоторыми достижениями.

Поэтому пенсионер взял все свои отложенные на черный день деньги и приобрел патроны к винтовке. А потом отправился на "свободное плавание" – партизанить по ночам вокруг родного города (уже города-героя) и наводить ужас на российских оккупантов.

Местные рассказывают, что каждую ночь он устраивает безжалостную охоту на тех, кто принес в нашу страну боль и страдания. Днем он на охоту не выходит, а уж по ночам…

"Они терроризируют город днем, он отплачивает им сполна ночью. Как доказательство, утро у оккупантов начинается не с кофе, а с "остывших приветов" от Призрака Бучи. Среди военных РФ уже пошли слухи о преследовании охотником-призраком", - рассказывают местные.

После его вылазок оккупанты не досчитываются от 1 до 3 своих. Говорят, что на счету у бучанского охотника уже более 50 врагов. А один патрон, между прочим, обходится старику почти в 150 гривен. Но для врагов ему ничего не жалко.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых легендарных местах в Украине, где оккупанты терпят поражение.

А также писали о самых лучших мемах о Чернобаевке, где оккупанты уже 12 раз потерпели поражение.

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Буча