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"Легенда отечественного футбола": Суркис поздравил Мунтяна с юбилеем

Автор: Наталия Гурковская

14 сентября исполнилось 75 лет известному футбольному тренеру Владимиру Мунтяну. Почетный член УЕФА Григорий Суркис поздравил его с юбилеем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте "Динамо".

"Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия! Перечислять все Ваши достижения в футболе - бесполезно: там столько золота, столько кубков ... Конечно, особое место среди них занимают Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА 1975 года. Но не трофеи сделали Вас живой легендой отечественного футбола, а преданная любовь миллионов болельщиков по всему миру", - пожелал Суркис почетному тренеру.

По его словам, он имел счастье наблюдать Мунтяна в игре и приобщаться к заслуженным овациям в его адрес на трибунах.

"Впоследствии мы все неоднократно аплодировали Вам как тренеру и организатору, как проводнику и образцу для многих-многих поколений тех, кто занимается футболом в самом широком смысле. Никакие эпитеты и комплименты не смогут в полной мере возвеличить Вашу роль в нашем футболе. Не менее сложно подобрать по-настоящему достойные Вас слова благодарности от всей футбольной общественности - особенно ее многомиллионной динамовской части - за Ваш колоссальный вклад в развитие этой Игры в Украине, - подчеркнул Суркис. - Поэтому я скажу просто: дорогой наш Владимир Федорович, оставайтесь таким же невероятно вдохновенным и продолжайте помогать нам менять украинский футбол к лучшему. Огромное Вам спасибо за все, что Вы сделали и делаете сейчас!".

Как сообщалось, почетный член УЕФА Григорий Суркис 4 сентября праздновал 72-й день рождения.

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Футбол