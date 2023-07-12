Легалізація медичного канабісу в Україні. Кому та для чого потрібні такі ліки

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів легалізувати використання медичного канабісу. Вже готовий відповідний законопроєкт. Використання медичного канабісу в лікувальних цілях практикують у всьому світі серед пацієнтів, які страждають від тілесних, душевних та фантомних болей.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Зараз вже готовий проєкт щодо легалізації медичного канабісу №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".
Зокрема, понад 2 мільйони українців потребують ліків з медичним канабісом. Це пацієнти з хронічним болем, онкозахворюваннями, епілепсією, розсіяним склерозом, паліативні хворі та люди з іншими хворобами. Стан таких людей може полегшити препарат на основі медичного канабісу.
Через війну цифра буде значно більшою. На початку 2022 року в країні налічувалося 2 млн 725 тисяч осіб з інвалідністю, то станом на 1 квітня 2023 року - 2 млн 893 тисяч. Майже 168 тисяч українців отримали інвалідність за час повномасштабної військової агресії Росії проти України.
Прийняття законопроєкту є важливим і для пацієнтів, які страждають від:
Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.
Важливо, що препарати з вмістом канабісу не потрапляють у вільний обіг - йдеться про виключно медичне використання канабісу, як лікарського засобу.
Практика застосування медичного канабісу схвалена у 56 країнах, серед яких Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Польща, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Ізраїль, Великобританія, Словаччина, США та Канада.
Раніше ми повідомляли, навіщо узаконювати медичний канабіс і чи загрожує це створенням "чорного" ринку.
Також ми писали, що може завадити легалізації медичного канабісу.