Легалізація медичного канабісу в Україні. Кому та для чого потрібні такі ліки

Хто потребує ліків з канабісом

Зараз вже готовий проєкт щодо легалізації медичного канабісу №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Зокрема, понад 2 мільйони українців потребують ліків з медичним канабісом. Це пацієнти з хронічним болем, онкозахворюваннями, епілепсією, розсіяним склерозом, паліативні хворі та люди з іншими хворобами. Стан таких людей може полегшити препарат на основі медичного канабісу.

Через війну цифра буде значно більшою. На початку 2022 року в країні налічувалося 2 млн 725 тисяч осіб з інвалідністю, то станом на 1 квітня 2023 року - 2 млн 893 тисяч. Майже 168 тисяч українців отримали інвалідність за час повномасштабної військової агресії Росії проти України.

Прийняття законопроєкту є важливим і для пацієнтів, які страждають від:

хронічного болю

епілепсії

анорексії

посттравматичного синдрому

захворювань імунної системи

артриту та ревматизму

астми

хвороби Альцгеймера

хвороби Паркінсона

хореї Гетінгтона

герпесу

виразок

втрати ваги під час СНІДу

діабетичної нейропатії

різних форм склерозу

Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

У яких країнах застосовують такі ліки

Важливо, що препарати з вмістом канабісу не потрапляють у вільний обіг - йдеться про виключно медичне використання канабісу, як лікарського засобу.

Практика застосування медичного канабісу схвалена у 56 країнах, серед яких Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Польща, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Ізраїль, Великобританія, Словаччина, США та Канада.