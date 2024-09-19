Леді Гага відверто розповіла, як ставиться до чуток про те, що вона чоловік

Деталі

Так, зірка зауважила, що спокійно ставилась і ставиться до подібних припущень на свою адресу.

"Причина, чому я не коментувала цю ситуацію і не реагувала на подібні запитання, полягала у тому, що я не була жертвою цієї брехні. Але іншим могло б здатися, що публічній особі, такій як я, могло б бути соромно через це", - пояснила Гага.

Чутки про те, що Гага нібито чоловік, виникли у ще у 2010 роках - після того, як вона представила свій епатажний образ і він став вірусним у мережі.

"В інтернеті були зображення, які були несправжніми, і люди казали: "Знаєш, ходять чутки, що ти чоловік. Що ти скажеш про це?" - пригадує зірка.

Раніше, коли підіймалася подібна тема Гага не давала прямих коментарів щодо неї.

"Я була у ситуаціях, коли виправлення будь-яких чуток було не в моїх інтересах. Я думала про добробут інших людей, тому у цьому випадку намагалась спонукати до роздумів та змінювати все на краще. Я намагалась використати дезінформацію, аби створити ще один підривний момент, який позитивно вплине на мою кар'єру", - зазначила Гага.

Співачка Леді Гага (Фото: instagram.com/ladygaga)

Під час інтерв'ю Андерсену Куперу у 2011 році співачка дала більше різку відповідь щодо припущень, що вона чоловічої статі.

"Чому в біса я маю витрачати свій час і давати пресреліз про те, чи маю я п*ніс чи ні?" - говорила знаменитість, якій тоді було 24 роки.

"Моїм фанатам байдуже на це, і мені також", - додавала вона.

У тому ж інтерв'ю артистка висміяла чутки про те що в неї є "чоловічий додаток".

"Можливо, я його маю. Та чи було б це так страшно?" - з іронією висловлювалася виконавиця.

Шанувальники реагують на таку відвертість Гаги доволі позитивно.

"По правді кажучи, її рівень красномовства, довгострокової стратегії, емпатії та відвертої хоробрості просто вражає", - писав один із прихильників.

Зірка відреагувала на чутки про себе (Фото: instagram.com/ladygaga)

Крім того, Гага також підкреслила, що "її виступи більш реальні, аж ніж будь-які онлайн-чутки".

"Мій виступ - це найреальніше, що ви можете побачити про мене. Це набагато реальніше, ніж усі ті чутки, які мають на меті отримати більше галасу", - заявляла вона.