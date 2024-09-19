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Леді Гага відверто розповіла, як ставиться до чуток про те, що вона чоловік

Четвер 19 вересня 2024 09:57
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Леді Гага відверто розповіла, як ставиться до чуток про те, що вона чоловік Леді Гага (Фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: Любов Блажко

Американська виконавиця Леді Гага прокоментувала чутки про те, що вона може бути чоловіком.

Що з цього приводу сказала популярна співачка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Page Six.

Деталі

Так, зірка зауважила, що спокійно ставилась і ставиться до подібних припущень на свою адресу.

"Причина, чому я не коментувала цю ситуацію і не реагувала на подібні запитання, полягала у тому, що я не була жертвою цієї брехні. Але іншим могло б здатися, що публічній особі, такій як я, могло б бути соромно через це", - пояснила Гага.

Чутки про те, що Гага нібито чоловік, виникли у ще у 2010 роках - після того, як вона представила свій епатажний образ і він став вірусним у мережі.

"В інтернеті були зображення, які були несправжніми, і люди казали: "Знаєш, ходять чутки, що ти чоловік. Що ти скажеш про це?" - пригадує зірка.

Раніше, коли підіймалася подібна тема Гага не давала прямих коментарів щодо неї.

"Я була у ситуаціях, коли виправлення будь-яких чуток було не в моїх інтересах. Я думала про добробут інших людей, тому у цьому випадку намагалась спонукати до роздумів та змінювати все на краще. Я намагалась використати дезінформацію, аби створити ще один підривний момент, який позитивно вплине на мою кар'єру", - зазначила Гага.

Леді Гага відверто розповіла, як ставиться до чуток про те, що вона чоловікСпівачка Леді Гага (Фото: instagram.com/ladygaga)

Під час інтерв'ю Андерсену Куперу у 2011 році співачка дала більше різку відповідь щодо припущень, що вона чоловічої статі.

"Чому в біса я маю витрачати свій час і давати пресреліз про те, чи маю я п*ніс чи ні?" - говорила знаменитість, якій тоді було 24 роки.

"Моїм фанатам байдуже на це, і мені також", - додавала вона.

У тому ж інтерв'ю артистка висміяла чутки про те що в неї є "чоловічий додаток".

"Можливо, я його маю. Та чи було б це так страшно?" - з іронією висловлювалася виконавиця.

Шанувальники реагують на таку відвертість Гаги доволі позитивно.

"По правді кажучи, її рівень красномовства, довгострокової стратегії, емпатії та відвертої хоробрості просто вражає", - писав один із прихильників.

Леді Гага відверто розповіла, як ставиться до чуток про те, що вона чоловікЛеді Гага відверто розповіла, як ставиться до чуток про те, що вона чоловікЛеді Гага відверто розповіла, як ставиться до чуток про те, що вона чоловікЗірка відреагувала на чутки про себе (Фото: instagram.com/ladygaga)

Крім того, Гага також підкреслила, що "її виступи більш реальні, аж ніж будь-які онлайн-чутки".

"Мій виступ - це найреальніше, що ви можете побачити про мене. Це набагато реальніше, ніж усі ті чутки, які мають на меті отримати більше галасу", - заявляла вона.

Ми писали, що виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом.

Також почитайте про зірок, які зараз мають кращий вигляд, ніж 10-15 років тому.

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