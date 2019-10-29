Не лечится антибиотиками: Комаровский высказался о распространенной болезни

Доктор Комаровский рассказал, как лечить часто болеющего ребенка. На своей Instagram-странице педиатр поделился мнением относительно того, стоит ли использовать антибиотики при бронхите, а также как избежать частых простуд.

К Евгению Комаровскому обратилась мама годовалого мальчика, который каждый месяц болеет простудой, а особенно - бронхитом. При этом каждый раз ребенку назначают антибиотики, порой в уколах.

Женщина подозревает, что виной частых простуд являются вирусы, которые шестилетняя дочь приносит с садика, но сама так часто не болеет. При этом все анализы у малыша в норме. Мама мальчика спрашивает, нужно ли ребенка закаливать или же ообращаться к иммунологу.

Педиатр пришел к выводу, что бронхит скорее всего инфекционный, и вызван вирусными инфекциями, при которых антибиотики использовать нельзя.

"Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях. Главное, что вы должны понять: ребенок при нормальном лечении не особо боится ОРЗ, гораздо большая нагрузка на организм - это именно лечение ОРЗ лекарствами", - утверждает педиатр.

Комаровский рассказал, когда бронхит не лечат антибиотиками (фото: unsplash.com)

Комаровский в очередной раз напомнил родителям, что при лечении ОРЗ достаточно создать для ребенка условия, способствующие выздоровлению:

поменьше кормить,

побольше поить,

поддерживать режим прохладного воздуха,

промывать нос солевыми растворами.

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"В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы ребенок благополучно выздоровел за 4-5 дней. Если вам хватит выдержки и умения "лечить" ОРЗ, чтобы не использовать лекарства, то ничего делать не надо", - заявил педиатр и посоветовал маме ребенка понять разницу между болезнями, и что в таких случаях предпринимать.