Лечение коронавируса: цинк улучшает терапию и почти вдвое снижает смертность

Для лечения пациентов с коронавирусом может быть эффективным в качестве дополнительной терапии сульфат цинка вместе с гидроксихлорохином и азитромицином.

Такую комбинацию лекарств стали использовать в больницах США.

Как рассказали в Медицинской школе им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете, было проведено ретроспективное обсервационное исследование, чтобы сравнить результаты госпитализации среди пациентов, которые получали гидроксихлорохин и азитромицин плюс цинк, по сравнению с гидроксихлорохином и только азитромицином. Об этом передает Medrxiv.org.

В ходе исследования были изучены записи 932 пациентов с COVID-19, которых лечили в местных больницах гидроксихлорохином и азитромицином.

Более 400 из них также получали 100 мг цинка в день.

Исследователи говорят, что у пациентов, получающих цинк, вероятность выздоровления в полтора раза выше, что снижает их потребность в интенсивной терапии.

Данные были собраны из электронных медицинских карт всех пациентов, которых лечили с датами госпитализации в период со 2 марта по 5 апреля 2020 года.

Исследователи обнаружили, что пациенты, получавшие противомалярийный препарат гидроксихлорохин вместе с сульфатом цинка и антибиотиком азитромицином, на 44% реже умирали от коронавируса, сообщает ny1.com.

Результаты показали, что добавление сульфата цинка не влияло на продолжительность госпитализации, продолжительность вентиляции или длительность реанимации. В однофакторных анализах сульфат цинка увеличивал частоту выписки пациентов домой и уменьшал потребность в вентиляции, госпитализации и уменьшал смертность.

Медики отмечают, что исследование предоставило первое доказательство in vivo, что сульфат цинка в сочетании с гидроксихлорохином может играть роль в терапевтическом лечении COVID-19.

Доктор Джозеф Рахимян, специалист по инфекционным заболеваниям в Langone Health (Нью-Йорк, США) предупредил, что необходимы дополнительные исследования - в частности, рандомизированное контролируемое исследование - чтобы доказать, как и насколько хорошо работает комбинация лекарств.

Между тем, исследование, проведенное в журнале Американской медицинской ассоциации в понедельник, показало, что лечение пациентов только гидроксихлорохином, азитромицином или обоими не снижает смертность в стационаре.

В исследовании Государственного департамента здравоохранения и Школы общественного здравоохранения SUNY Albany приняли участие 1500 пациентов.

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