Лечат медом, луком и перцем: врач из Днепра о плачевной ситуации с коронавирусом

Коронавирус в Украине продолжает быстро распространяться. Ситуация во многих городах и областях уже почти на грани критической и медики призывают не заниматься самолечением дома.

О ситуации в больницах Днепра рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Что происходит в больнице Днепра

Он рассказал, что в реанимации сейчас находится 25 пациентов в очень тяжелом состоянии. Из них 2 человека – на аппаратах ИВЛ и препаратах, которые поддерживают жизненноважные функции. Всего в ковидном отделении – 110 пациентов. И по словам Рыженко, это самый высокий показатель больных с самого начала пандемии.

"Еще раз повторяю – медом, луком и перцем вылечить коронавирус невозможно. Вчера человек еще не верил в COVID-19, а сегодня уже не может шаг сделать самостоятельно. Родные этих пациентов сходят с ума, пишут записки, ждут сообщений от лечащего врача, постоянно звонят днем и ночью", - рассказал Рыженко.

Коронавирус можно победить

Он поделился историей о пациенте, который поступил в очень в очень тяжелом состоянии, но смог побороть болезнь.

"Мы выписали пациента, которые поступал в термальном состоянии. Ему 54 года. Поражение легких – выше 80%. Сразу взяли на ИВЛ. Прогрессировала сердечная, а за ней и почечная недостаточность. 48 часов проводился острый диализ. Через 7 суток успешно снят с ИВЛ. На 16 день переведен в ковид-терапию. На 24 день выписан на амбулаторное лечение. Все – благодаря самым современным технологиям лечения коронавирусной пневмонии", - описал историю болезни врач.

Даже легкая форма COVID-19 дает тяжелые последствия

Он напомнил украинцам, что даже легкая форма коронавируса может дать опасные и тяжелые последствия.

"Даже после легкой формы COVID-19 могут быть тяжелые последствия – страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит. Боль в груди, мышцах, лихорадка, отдышка, депрессия. Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал негативный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает – как минимум у 20% людей, которые переболели коронавирусом, не вырабатываются антитела. До 80% людей не могут избавиться симптомов COVID-19 на протяжении нескольких месяцев", - отметил Рыженко и признался, что больницы уже не выдерживают нагрузки и реаниматологи работают на грани своих возможностей.

Днепр вводит карантин

Мэр города Борис Филатов сообщил, что с 00:00 25 марта в Днепре будут введены жесткие карантинные ограничения.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга 00:00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время. И хотя Днепр еще не в "красной" зоне (и надеюсь, не будет), принято волевое решение сделать это", - написал Филатов на своей странице в Facebook.