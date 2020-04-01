Чем лечат коронавирус в украинских больницах: названы препараты

Какими препаратами лечат больных коронавирусом (Коллж РБК-Украина)

Эти препараты показали хорошую эффективность против коронавируса в других странах

Коронавирус в Украине инфицировал уже более 650 человек, 17 из них скончались. Пациенты с тяжелым течением инфекции находятся в больницах под наблюдением врачей. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 апреля рассказал, чем лечат людей с COVID-19 в украинских больницах.

Больных COVID-19 в Украине планируют лечить комплексом препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции. Эти препараты показали положительные результаты в других странах.

Ляшко упомянул о препарате "Плаквенил", который используют против малярии.

"Доказательной базы касательно специфической терапии коронавируса ВОЗ пока еще не обнародовала. В то же время у нас есть локальные протоколы некоторых стран о применении препаратов, которыми лечат малярию, ревматоидный артрит и ВИЧ-инфекцию. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавируса. Однако все дозы и показатели препаратов в ближайшее время будут определены Министерством здравоохранения в приказе, которым разрешат использование указанных лекарств", – отметил медик.

Как мы ранее писали, украинские ученые начали разрабатывать первое отечественное средство для лечения коронавируса.