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Лазили руками в раны: освобожденный моряк рассказал о лечении в российской тюрьме

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 18:09
Лазили руками в раны: освобожденный моряк рассказал о лечении в российской тюрьме
Андрей Эйдер (фото: Униан)

Бывший политзаключенный рассказал о пребывании в заключении

Самый младший из украинских пленных военнослужащих Андрей Эйдер рассказал, что когда он был ранен, то ему сделали операцию в Керчи. Потом в тюрьме его начали лечить тюремные врачи "Матросской тишины", которые могли полезть в открытую рану без дезинфекции и перчаток. Об этом 19-летний Андрей рассказал в интервью "Думской".

Он отметил, что в тюрьме была полная антисанитария. Последним у него зажило колено, когда Андрей находился Лефортове. При этом он отметил, что полностью еще не поправился, так как испытывает боли. В данное время он проходит реабилитацию в одесском госпитале.

Эйдер подчеркнул, что в российских тюрьмах очень плохое отношение к арестованным. Их не били, потому, что к украинским политзаключенным было приковано пристальное внимание. Но их мучили поездками в суды.

Лазили руками в раны: освобожденный моряк рассказал о лечении в российской тюрьме

Андрей Эйдер (фото: РБК-Украина)

Утром их сажали в автозак и сразу же садили в "стакан" - узкое место с решетками в машине. В суде их также рассаживали по маленьким камерам без окон и вентиляции вместе с обычными уголовниками.

По словам Эйдера, он общался со сослуживцами только в автозаках и в суде. Он также рассказал, что качество сухпаев, которые выдавали на весь день, было ужасным. Единственное что было нормлаьным, так это пакетик чая.

"Если ты не взял с собой из камеры воду, то считай, что воды у тебя не будет целый день", - рассказал Андрей.

Он также отмтеил, что им один раз в день наливали в одноразовый стаканчик из сухпая кипяток. И это была вся вода на день. Бывало так, что стаканчик был с трещинами, и тогда можно было остаться и вовсе без воды.

Эйдер также рассказал, что после суда его несколько раз обыскивали и отбирали то, что не положено иметь в камере. Это в первую очередь касалось телефонов.

Напомним, что Эйдер первое, что сделал после освобождение из плена - обручился со своей возлюбленной.

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