Лазер, скальпель або крем? Пластичний хірург назвав найкращий метод позбавитися рубців

Рубці - природний результат загоєння шкіри після травм чи операцій, але вони не завжди зникають повністю. На щастя, сучасна медицина пропонує кілька ефективних методів їх усунення. Який з них найкращий для вас?

Про те, які є види рубців та якими сучасними методами лікування від них можна позбавитися, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) власник клініки COSMETIC SURGERY CLINIC, відомий пластичний хірург Олександр Бебих.

За словами експерта, багатьох пацієнтів хвилює, чи залишиться рубець після операції. І саме з цим питанням вони звертаються до лікаря. Але наслідки найчастіші залежать не стільки від майстерності хірурга, а від особливостей самого пацієнта.

"Завжди кажу правду, що рубець залишиться у більшості випадків, оскільки невіддільною частиною хірургічних процедур є розрізи. Часто результат залежить навіть не від майстерності хірурга, а від генетики пацієнта, особливостей шкіри, віку та навіть пори року", - каже Олександр Бебих.

Він додав, що нові методи зшивання тканин, правильний догляд за ранами та сучасні технології роблять рубці майже непомітними. Головне знати з яким видом рубця маємо справу та обрати відповідний метод лікування.

Які види рубців бувають?

Нормотрофічні рубці формуються в результаті нормального загоєння рани та мало чим відрізняються від навколишніх тканин. По суті це звичайний рубець після будь-якого хірургічного втручання чи травми, який не викликає косметичного дискомфорту, оскільки майже непомітний.

Атрофічні рубці утворюються внаслідок недостатнього вироблення колагену в процесі загоєння шкіри. Як правило, атрофічний рубець знаходиться нижче навколишніх тканин і виглядає як вдавлена ділянка шкіри. Він добре помітний, тому потребує лікування.

Гіпертрофічні рубці виникають через надлишок колагену, який виникає в процесі загоєння. Гіпертрофічний рубець досить грубий і виступає над поверхнею шкіри. Якщо торкнутися його рукою, можна відчути горбочок. Не розростається за межі рани, але впадає в око й потребує лікування.

Келоїдні рубці теж є наслідком надмірного утворення колагену. Цей вид рубців виступає над тканинами й має агресивну форму: може спричиняти біль та розростатися за межі рани. Це дуже небажаний вид рубців, який обов’язково потрібно лікувати.

Пластичний хірург Олександр Бебих (фото з особистого архіву)

Які методи боротьби з рубцями найкращі

Лазерна терапія

Найпопулярніший сучасний метод боротьби з рубцями - лазерна терапія. Лазер покращує текстуру шкіри, зменшує видимість рубців та стимулює процес загоєння.

"Якщо поглянути на свіжий рубець, можна помітити, що до нього активно постачається кров. Чудово, коли це відбувається при нормотрофічному загоєнні: рубець швидко зникне, а шкіра швидше відновиться. Але якщо рубець залишається червоним 5-6 місяців, починає збільшуватись чи боліти - потрібно звернутись до лікаря", - розповідає хірург Олександр Бебих.

Він додав, що лазерна терапія здатна закрити судини, що зменшить кровонаповнення гіпертрофічного або келоїдного рубців. Коли ж потрібно позбутися атрофічних рубців - допоможе лазерне шліфування.

Ця процедура видаляє верхні шари шкіри водночас стимулюючи їх відновлення. Лазерне шліфування рекомендовано робити з кінця осені до початку зими, коли сонце не дуже активне. Ультрафіолет погано впливає на рубці. Особливо на ранніх етапах їх формування.

Хірургічне висічення скальпелем

Хірургічний метод висічення скальпелем застосовується для корекції або видалення гіпертрофічних рубців, які не піддаються лікуванню. Цей інвазивний метод дозволяє змінити форму, розмір та текстуру рубця.

"Є кілька методів хірургічного впливу на рубці. Резекція, або висічення рубця з накладенням нових швів. Після операції новий рубець стане акуратним та менш помітним. За допомогою Z-пластики можна змінити напрямок рубця. А при W-пластиці прямий рубець ділиться на дрібніші сегменти, які менш помітні на шкірі. Гарний результат отримаємо після використання експандерів, які розтягують здорову шкіру поруч з рубцем. Після висічення, місце де був рубець, накривають розтягнутою шкірою", - пояснює експерт.

За його словами, коли така шкіра приживеться, про рубець будуть пам’ятати лише пацієнт та хірург.

Якщо ж на тілі пацієнта є кілька великих рубців - хірург може замінити пошкоджену шкіру здоровою, пересадивши її з іншої частини тіла.

Щодо келоїдних рубців можливості пластичної хірургії дещо обмежені. Так, одразу після операції ми можемо побачити чудовий результат, але ніхто не гарантує, що за місяць-два не з’явиться нове келоїдне утворення.

"Причому гірше, ніж було. Ще один мінус: порівняно з лазерною терапією, хірургічна корекція має довший процес відновлення", - наголошує хірург.

Ін’єкційні методи

Лікування рубців ін’єкційним методом - процедура, яка передбачає введення в рубцеву тканину спеціальних препаратів, які зменшують розміри рубця, покращують його зовнішній вигляд та усувають такі симптоми, як біль та свербіж. Ін’єкційним методом лікуються переважно гіпертрофічні та келоїдні рубці.

"Ін’єкції можуть застосовуватися як окремий вид лікування, так і в комбінації з іншими методами. Як це працює? Припустимо, нам потрібно зупинити процес келоїдоутворення, або вилікувати гіпертрофічний рубець. Для цього ми використовуємо відповідний препарат - наприклад, який вводиться в рубець. Препарат швидко гасить запалення та допомагає рубцю розсмоктатися", - говорить Олександр Бебих.

Для лікування атрофічних рубців рекомендована плазмотерапія, яка дозволяє тканинам піднятись в рівень шкіри.

"Це інноваційний метод лікування, в якому використовується власна кров пацієнта. Спершу з неї видаляють плазму, а потім вводять її в рубець. Збагачена тромбоцитами плазма прискорює загоєння та стимулює ріст тканин", - пояснює експерт.

А як щодо кремів?

Деякі пацієнти досі щиро вважають, що рубці можна вилікувати кремом. Це міф. Так, креми - корисний інструмент для догляду за рубцями. Вони можуть покращити зовнішній вигляд тканини, зменшити почервоніння та запалення.

"Змусити атрофічний, гіпертрофічний чи келоїдний рубець зникнути назавжди не в змозі навіть найдорожчий крем. Додам, що останні дослідження в царині лікування рубців стосуються вивчення їх генетичних та молекулярних механізмів формування. У майбутньому це може призвести до виникнення нових методів терапії, або взагалі до розв'язання проблеми утворення рубців після операцій", - пояснив Олександр Бебих.