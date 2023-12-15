Лайфхак для тих, хто на дієті: на які корисні альтернативи замінити жирні продукти

Чим замінити жирні продукти

"Пропоную вашій увазі, як можна зменшити калорійність свого раціону так, щоб це було якомога менше відчутно і "боляче". Не обов'язково з першого дня ламати себе і кардинально змінювати звички, тому що організм почне чинити опір і на тому ваші зміни закінчаться", - каже тренер.

Попко ділиться списком корисних альтернатив, якими можна замінити жирні продукти.

Майонез і сметану замініть на нежирний йогурт. Калорійність перших двох продуктів складає 200/600 ккал. на 100 грамів, а от йогурту - 50-100 ккал.

Кетчуп замініть на томатну пасту або свіжі помідори. У кетчупі орієнтовно 4 ст. л. цукру на 100 г. А більшість людей й так перевищує денну норму цукру щонайменше втричі.

Солодкий йогурт із наповнювачами замініть на класичний. Перший варіант містить 2 ст. л. цукру на 100 г.

Молоко 2,5-3,2% жирності замініть на 1%.

Білий хліб замініть на дієтичні хлібці, або на житній чи цілозерновий хліб. Це зменшить кількість цукру в раціоні, а ще додать організму більше клітковини, мінералів і вітамінів.

Звичайну сіль замініть на йодовану або морську. Особливо це актуально для населення на заході України.

Масло жирності 82,5% замініть на масло із жирність 75% або на крем-сир. В останньому випадку знизите калорійність втричі. Також замість масла можна на хліб намащувати авокадо.

Купіть дозатор для олії у вигляді спрею. Це дозволить не давати забагато заправки у салати чи інші страви, відповідно зменшиться калорійність.

Цукерки і торти замініть на ягоди і фрукти. Це не тільки знизить калорійність, а й додасть у раціон вітамінів та клітковини.

Дорогі сири з пліснявою та високою жирністю частіше замінюйте на кисломолочний сир 5% жирності. Так отримаєте максимум білка і мінімум калорій.

Ковбаси, сосиски і напівфабрикати замініть на свіже м'ясо. Це буде врази корисніше - більше білка, менше жирів та ще й дешевше обійдеться.

Білий рис замініть на коричневий нешліфований, а пасту, яка розварюється, на італійську із твердих сортів. А також зменште використання олії у раціоні - віддавайте перевагу вареним чи печеним стравам, а не смаженим.

Свинину замініть на телятину, яловичину або курятину.