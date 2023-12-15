Лайфхак для тих, хто на дієті: на які корисні альтернативи замінити жирні продукти

У період новорічних свят під час застілля переїдають навіть ті, хто зазвичай не зловживає жирною чи шкідливою їжею. Аби не нашкодити своєму здоров'ю та фігурі, варто замінити жирні продукти на їхні корисні відповідники.

Як це можна зробити, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram .

Чим замінити жирні продукти

"Пропоную вашій увазі, як можна зменшити калорійність свого раціону так, щоб це було якомога менше відчутно і "боляче". Не обов'язково з першого дня ламати себе і кардинально змінювати звички, тому що організм почне чинити опір і на тому ваші зміни закінчаться", - каже тренер.

Попко ділиться списком корисних альтернатив, якими можна замінити жирні продукти.

Майонез і сметану замініть на нежирний йогурт. Калорійність перших двох продуктів складає 200/600 ккал. на 100 грамів, а от йогурту - 50-100 ккал.

Кетчуп замініть на томатну пасту або свіжі помідори. У кетчупі орієнтовно 4 ст. л. цукру на 100 г. А більшість людей й так перевищує денну норму цукру щонайменше втричі.

Солодкий йогурт із наповнювачами замініть на класичний. Перший варіант містить 2 ст. л. цукру на 100 г.

Молоко 2,5-3,2% жирності замініть на 1%.

Білий хліб замініть на дієтичні хлібці, або на житній чи цілозерновий хліб. Це зменшить кількість цукру в раціоні, а ще додать організму більше клітковини, мінералів і вітамінів.

Звичайну сіль замініть на йодовану або морську. Особливо це актуально для населення на заході України.

Масло жирності 82,5% замініть на масло із жирність 75% або на крем-сир. В останньому випадку знизите калорійність втричі. Також замість масла можна на хліб намащувати авокадо.

Купіть дозатор для олії у вигляді спрею. Це дозволить не давати забагато заправки у салати чи інші страви, відповідно зменшиться калорійність.

Цукерки і торти замініть на ягоди і фрукти. Це не тільки знизить калорійність, а й додасть у раціон вітамінів та клітковини.

Дорогі сири з пліснявою та високою жирністю частіше замінюйте на кисломолочний сир 5% жирності. Так отримаєте максимум білка і мінімум калорій.

Ковбаси, сосиски і напівфабрикати замініть на свіже м'ясо. Це буде врази корисніше - більше білка, менше жирів та ще й дешевше обійдеться.

Білий рис замініть на коричневий нешліфований, а пасту, яка розварюється, на італійську із твердих сортів. А також зменште використання олії у раціоні - віддавайте перевагу вареним чи печеним стравам, а не смаженим.

Свинину замініть на телятину, яловичину або курятину.