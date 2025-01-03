У латексному топі та спідній білизні. Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у відвертій фотосесії

"Новий рік почався, і знаєте що? Усе буде так, як ви цього захочете. Наприклад: бути зухвалою, коли всі чекають тиші. Бути яскравою, коли світ стає сірим. Бути сміливим, навіть коли страшно", - підписала вона світлини.

Актриса показала підтягнуту фігуру (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На нових фото актриса продемонструвала ідеальний прес. Для фотосесії вона обрала досить нескромний образ: короткий топ з довгими рукавами та високим горлом та спідню білизну з латексу.

Також Мішина доповнила образ "мокрою" укладкою і природним макіяжем з акцентними стрілками на очах.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Цей пост - не про ідеали та не про зовнішнє. Це про свободу. Свободу бути собою, рости, ламати нав'язані шаблони та створювати свої правила", - зазначила Ксенія Мішина.

Як відреагували в мережі

Фоловери Мішиної тут же взялися коментувати її нові фото. Деякі не зрозуміли образ, у якому вона з'явилася на фото, інші відзначили її фізичну форму:

"Неймовірна! Особливий погляд"

"Усім подобатися не можна. Кожна жінка робить себе такою, якою вона собі подобається"

"Вельми своєрідний предмет одягу! Це купальник чи спідня білизна?"

"Неймовірна форма! Браво"

"Крута"

"Вау! Дуже красиво і сексуально"

"Суповий набір, на любителя. Я віддаю перевагу м'ясу, а не кісткам".

Актриса (фотоinstagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, Мішина народилася у 1989 році в Севастополі. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

У 2014 році вперше знялася в кіно. Популярність до актриси прийшла після ролі жорстокої поміщиці Лідії Шефер у телесеріалі "Кріпосна".

У 2019 році перемогла в проєкті "Танці з зірками" з хореографом Євгеном Котом.

У 2020 році стала головною героїнею першого сезону українського реаліті-шоу "Холостячка" на СТБ.

Була ведучою розважального шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ, а також ранкового шоу "Прокидайся" на телеканалі "Ми - Україна".

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)