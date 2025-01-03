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У латексному топі та спідній білизні. Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у відвертій фотосесії

П'ятниця 03 січня 2025 15:45
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У латексному топі та спідній білизні. Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у відвертій фотосесії Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська акторка і телеведуча Ксенія Мішина, яка нещодавно звільнилася з телеканалу ТЕТ після мовного скандалу, похизувалася своєю підтягнутою фігурою в досить відвертому образі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Новий рік почався, і знаєте що? Усе буде так, як ви цього захочете. Наприклад: бути зухвалою, коли всі чекають тиші. Бути яскравою, коли світ стає сірим. Бути сміливим, навіть коли страшно", - підписала вона світлини.

У латексному топі та спідній білизні. Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у відвертій фотосесії

Актриса показала підтягнуту фігуру (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На нових фото актриса продемонструвала ідеальний прес. Для фотосесії вона обрала досить нескромний образ: короткий топ з довгими рукавами та високим горлом та спідню білизну з латексу.

Також Мішина доповнила образ "мокрою" укладкою і природним макіяжем з акцентними стрілками на очах.

У латексному топі та спідній білизні. Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у відвертій фотосесії

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Цей пост - не про ідеали та не про зовнішнє. Це про свободу. Свободу бути собою, рости, ламати нав'язані шаблони та створювати свої правила", - зазначила Ксенія Мішина.

Як відреагували в мережі

Фоловери Мішиної тут же взялися коментувати її нові фото. Деякі не зрозуміли образ, у якому вона з'явилася на фото, інші відзначили її фізичну форму:

  • "Неймовірна! Особливий погляд"
  • "Усім подобатися не можна. Кожна жінка робить себе такою, якою вона собі подобається"
  • "Вельми своєрідний предмет одягу! Це купальник чи спідня білизна?"
  • "Неймовірна форма! Браво"
  • "Крута"
  • "Вау! Дуже красиво і сексуально"
  • "Суповий набір, на любителя. Я віддаю перевагу м'ясу, а не кісткам".

У латексному топі та спідній білизні. Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у відвертій фотосесії

Актриса (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, Мішина народилася у 1989 році в Севастополі. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

У 2014 році вперше знялася в кіно. Популярність до актриси прийшла після ролі жорстокої поміщиці Лідії Шефер у телесеріалі "Кріпосна".

У 2019 році перемогла в проєкті "Танці з зірками" з хореографом Євгеном Котом.

У 2020 році стала головною героїнею першого сезону українського реаліті-шоу "Холостячка" на СТБ.

Була ведучою розважального шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ, а також ранкового шоу "Прокидайся" на телеканалі "Ми - Україна".

У латексному топі та спідній білизні. Ксенія Мішина похизувалася сталевим пресом у відвертій фотосесії

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Раніше Тіна Кароль вразила мережу архівним фото, на якому її важко впізнати.

Також молода дружина Остапчука похизувалася стрункою фігурою в білизні через 6 днів після пологів.

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