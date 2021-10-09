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В лагере Одессы новая вспышка коронавируса: сколько детей заболело

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в детском лагере "Молодая Гвардия" возникла вспышка коронавируса. Сейчас вирус подтвердили в 14 подростков из Винницкой области.

Об этом пишет ТСН.

Так, семерых отправили на самоизоляцию в медицинскую часть. Остальных забрали домой родители.

В частности, перед новой сменой, после предыдущей вспышки, в оздоровительном учреждении провели полную дезинфекцию, однако уберечь детей от вируса не удалось.

27 сентября произошло первое заражение вирусом. На тот момент в УДЦ было 869 детей.

Как рассказали в прессслужбе областного управления здравоохранения, семеро больных забрали домой родители. Остальные дети находятся в медсанчасти центра под наблюдением врачей. Отмечается, что болезнь у всех протекает в легкой форме.

Кроме того, сейчас в лагере работают специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний. О результатах эпидрасследования сообщают в понедельник.

Как защитить детей от коронавируса

Чтобы уберечь детей от заболевания на коронавирус нужно:

  • Мыть руки. Это поможет избавиться от большинства инфекций, которые передаются алиментарным (пищевым) путем;
  • Обработка рук антисептиками помогает убить патогенные вирусы и бактерии. Однако ребенку необходимо подробнее рассказать, как правильно пользоваться антисептиками;
  • Ношение масок. Это основной метод защиты от респираторных инфекций, в том числе и SARs-COV-2 (COVID-19);
  • Сбалансированное питание. Если ребенок получает с питанием все полезные нутриенты, которые в большинстве находятся в злаках, свежих овощах, фруктах и молочных продуктах, необходимость дополнительно принимать витамины просто отпадает.

Ранее мы сообщали, что отсутствие антител после вакцинации не свидетельствует о неэффективности прививки.

Также мы писали, что инфекционист сообщила о некоторой особости вакцинированных людей.

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