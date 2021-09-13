В лагере "Артек" под Киевом скончался 12-летний ребенок: отец лишился единственного сына

В лагере "Артек" в Пуще-Водице под Киевом внезапно скончался 12-летний мальчик по имени Павел. Известно, что ребенок был родом из Кропивницкого и его воспитывал только отец с инвалидностью.
Детали сообщили в издании "Пульс" со ссылкой на информацию от администрации оздоровительного учреждения.
12-летний Павел Теровець из Кропивницкого внезапно почувствовал ухудшение самочувствия 9 сентября. Его поместили в медицинский центр лагеря под присмотр врачей. А в воскресенье медсестра обнаружила ребенка без сознания.
"Медсестра увидела ребенка без сознания. Мальчика перевели в реанимацию. Причина смерти пока неизвестна, ждет результаты медэкспертов. На данный момент проводится служебное расследование", - сообщили обстоятельства трагедии в администрации лагеря "Артек".
Известно, что Павла воспитывал только отец. Игорь Теровец – человек с инвалидностью, он передвигается в инвалидном кресле. Мужчина уже написал на своей странице в Facebook, что потерял единственного сына и пока причина смерти мальчика – неизвестна.
По словам друзей и знакомых, сын для Игоря Теровца был единственной опорой и поддержкой в жизни. Отец перенес несколько сложных операций.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области отец на микроавтобусе нечаянно задавил собственного ребенка.
А также рассказывали о том, что в лагере под Запорожьем внезапно скончался 12-летний мальчик из Кривого Рога.