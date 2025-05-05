"Л*йно відверте". Терен "пройшовся" по Алхім через її зневагу до української мови

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько різко "проїхався" по скандальній блогерці Анні Алхім. А все через її дивну реакцію на українську мову - дівчина добряче зганьбилась, і це не залишилось без уваги.
Що саме сказав головний герой “Холостяка-13” та як на це відреагувала Алхім - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Днями Анна Алхім знову влипла в мовний скандал - і цього разу відгрібає не лише від підписників.
На одному з івентів ведучий попросив її заспівати щось українською, але замість реакції - лише закочені очі.
Очікувано, мережу це обурило. Блогерка Олена Мандзюк взагалі не стрималась і просто послала Анну на три букви. А тепер свою думку висловив й Олександр Терен.
До речі, Алхім і після цього не здалася: продовжує наполягати, що "бути українцем - це не про мову", і, попри все, спокійно постить в stories російську музику й дивиться контент країни-агресора.
Терен мовчати не став. Він не вперше підіймає тему мови, і в соцмережах, і на різних подіях.
Ветерана реально бісить і шокує одне - скільки українців досі стежать за Алхім і підтримують її. Її контент він взагалі назвав дегенеративним.
“Мене дивує та жахає кількість людей, які споживають цей дегенеративний контент. Дуже прикро, що українське в моді, коли це модно та вигідно. Існують люди, які просто руйнують український простір, руйнують все українське, що було. Л*йно відверте. Я шокований з тієї кількості людей, які це дивляться, і які це споживають”, - сказав Сашко.
А ще він виклав сторіс, де прямо показав: Алхім не просто говорить російською - вона ще й слухає пісні всяких путіністів, типу репера Тіматі.
Олександр не стримував емоцій - каже, що йому боляче дивитися на те, як білоруси, які прийшли боронити Україну, змогли заговорити українською, а деякі наші так і не спромоглися.
Згадав ветеран і старі вислови Алхім про Путіна - вона ж колись примудрилася ще й нахвалювати диктатора. І це не враховуючи той факт, що продовжує піарити російські серіали, наприклад той самий "Слово пацана".
Алхім заявила, мовляв, на неї накинулись якісь “україномовні боти”. Сказала, що українську вона, взагалі-то, знає, і пісні наші їй подобаються. Але от говорити далі буде російською, бо, як вона каже, це її “свідомий вибір”.
“Я вже отримала мільйон погроз. Проте скажу, що я можу вільно спілкуватися українською там, де треба. І якщо зі мною спілкуються українською, то я теж нею відповідаю. Я знаю українські пісні та люблю їх. Але мій свідомий вибір – не переходити на українську. Я буду слухати ту музику, яка мені подобається та я жодним чином не порушую закон. Бо все, що ви нав'язуєте - не моє, а ваше. Той, кому не подобається, проходить повз”, - відповіла блогерка.
Алхім “отримала” не тільки від Терена. Ветеран і активіст Олег Симороз теж не став мовчати - різко висловився про неї.
Його обурило, що блогерка піарить артистів, які відкрито підтримують Путіна та війну проти України.
А тих, хто й досі стоїть на боці блогерки, Симороз назвав або ворогами, або просто "тупими й безпринципними' людьми".
"Не думав, що у 2025 році, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти нашої України, я маю щось писати про неприпустимість толерування росіян. Ті, хто читають і лайкають це створіння за "прикольні мати" і байки про "успішний успіх", ну мені вас щиро шкода, це називається розумова неповноцінність і банально несмак", - сказав Симороз.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Олександра Терена, Анни Алхім, Олега Симороза.