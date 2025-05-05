"Л*йно відверте". Терен "пройшовся" по Алхім через її зневагу до української мови

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько різко "проїхався" по скандальній блогерці Анні Алхім. А все через її дивну реакцію на українську мову - дівчина добряче зганьбилась, і це не залишилось без уваги.

Що саме сказав головний герой “Холостяка-13” та як на це відреагувала Алхім - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Днями Анна Алхім знову влипла в мовний скандал - і цього разу відгрібає не лише від підписників.

На одному з івентів ведучий попросив її заспівати щось українською, але замість реакції - лише закочені очі.

Очікувано, мережу це обурило. Блогерка Олена Мандзюк взагалі не стрималась і просто послала Анну на три букви. А тепер свою думку висловив й Олександр Терен.

До речі, Алхім і після цього не здалася: продовжує наполягати, що "бути українцем - це не про мову", і, попри все, спокійно постить в stories російську музику й дивиться контент країни-агресора.

Терен мовчати не став. Він не вперше підіймає тему мови, і в соцмережах, і на різних подіях.

Ветерана реально бісить і шокує одне - скільки українців досі стежать за Алхім і підтримують її. Її контент він взагалі назвав дегенеративним.

“Мене дивує та жахає кількість людей, які споживають цей дегенеративний контент. Дуже прикро, що українське в моді, коли це модно та вигідно. Існують люди, які просто руйнують український простір, руйнують все українське, що було. Л*йно відверте. Я шокований з тієї кількості людей, які це дивляться, і які це споживають”, - сказав Сашко.

А ще він виклав сторіс, де прямо показав: Алхім не просто говорить російською - вона ще й слухає пісні всяких путіністів, типу репера Тіматі. Олександр Терен розкритикував Анну Алхім (скріншот)

Олександр не стримував емоцій - каже, що йому боляче дивитися на те, як білоруси, які прийшли боронити Україну, змогли заговорити українською, а деякі наші так і не спромоглися.

Згадав ветеран і старі вислови Алхім про Путіна - вона ж колись примудрилася ще й нахвалювати диктатора. І це не враховуючи той факт, що продовжує піарити російські серіали, наприклад той самий "Слово пацана". Олександр Терен розкритикував Анну Алхім (скріншот)

Анна Алхім відповіла

Алхім заявила, мовляв, на неї накинулись якісь “україномовні боти”. Сказала, що українську вона, взагалі-то, знає, і пісні наші їй подобаються. Але от говорити далі буде російською, бо, як вона каже, це її “свідомий вибір”. Анна Алхім (скріншот)

“Я вже отримала мільйон погроз. Проте скажу, що я можу вільно спілкуватися українською там, де треба. І якщо зі мною спілкуються українською, то я теж нею відповідаю. Я знаю українські пісні та люблю їх. Але мій свідомий вибір – не переходити на українську. Я буду слухати ту музику, яка мені подобається та я жодним чином не порушую закон. Бо все, що ви нав'язуєте - не моє, а ваше. Той, кому не подобається, проходить повз”, - відповіла блогерка.

Від кого ще дісталось Алхім

Алхім “отримала” не тільки від Терена. Ветеран і активіст Олег Симороз теж не став мовчати - різко висловився про неї.

Його обурило, що блогерка піарить артистів, які відкрито підтримують Путіна та війну проти України.

А тих, хто й досі стоїть на боці блогерки, Симороз назвав або ворогами, або просто "тупими й безпринципними' людьми". Олег Симороз розкритикував Анну Алхім (скріншот)

"Не думав, що у 2025 році, на четвертому році повномасштабної війни Росії проти нашої України, я маю щось писати про неприпустимість толерування росіян. Ті, хто читають і лайкають це створіння за "прикольні мати" і байки про "успішний успіх", ну мені вас щиро шкода, це називається розумова неповноцінність і банально несмак", - сказав Симороз.