Квіткова вперше прокоментувала рішення суду щодо ДТП, в якій її визнали винною

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яку днями визнали винною у масштабній ДТП, в яку вона потрапила у серпні цього року, заявила, що готова нести відповідальність згідно закону.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки соцмереж.
Нагадаємо, про рішення суду стало відомо з джерел, які були присутні на засіданні.
Цю інформацію повідомив блогер Богдан Беспалов виданню OBOZREVATEL.
Зазначалось, що права у Квіткової не забирали, однак вона мусить заплатити немаленьку компенсацію постраждалим у ДТП.
Коментуючи рішення суду, знаменитість заявила, що їй важливо було вирішувати це питання згідно закону.
Даша Квіткова відреагувала на рішення суду (фото: instagram.com/kvittkova)
"Друзі, бачу всі ваші повідомлення щодо рішення суду та дякую вам за підтримку. Для мене було важливо вирішувати все згідно закону і я повністю несу відповідальність перед законом", - звернулась до фоловерів Даша.
Нагадаємо, інфлюенсерка потрапила у ДТП 27 серпня. В аварії зіткнулися три елітні автомобілі.
Місце ДТП, в яку потрапила Даша Квіткова (фото: Київ Оперативний)
За словами Квіткової, всі учасники почувались добре, окрім пасажирки одного з авто.
Жінка наполягала на виплаті грошової компенсації через можливий забій руки.
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