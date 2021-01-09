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Квест "как обойти запреты": Степанова возмутило отношение украинцев к карантину

Киев, Суббота 09 января 2021 13:06
Квест "как обойти запреты": Степанова возмутило отношение украинцев к карантину
Максим Степанов высказался об ужесточении карантина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Ужесточение карантина в Украине с 8 января не является локдауном, так бизнес и ряд других процессов в стране не были остановлены. В то же время общество нередко пытается обойти установленные правила и критикует введенные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 9 января.

Чиновник подчеркивает, что европейские страны сейчас "массово закрываются именно на локдаун", со строгими ограничениями, которые "не позволяют даже выйти из дома без предварительной записи".

При этом только в Украине карантинные ограничения воспринимаются "некоторыми так называемыми экспертами, политическими деятелями, некоторыми слоями населения как квест под названием "обойти запреты", говорит Степанов.

"Ни в одной европейской стране еще не было такой лояльности со стороны власти и одновременно такого пренебрежения и неуважения к установленным ограничениям", - возмущается глава Минздрава.

Также Степанов прокомментировал критику в обществе введенных запретов, в частности относительно "табу" на продажу в магазинах определенных категорий товаров.

Министр отметил, что в других странах, в отличие от Украины, граждане так активно не обсуждают целесообразность действий власти во время пандемии.

Чиновник заверил, что введенные карантинные ограничения не были выдуманы ни президентом, ни премьером или министром здравоохранения "просто потому, что мы так захотели". Так, применяемые в Украине нормы были разработаны с учетом мнения ведущих отечественных эпидемиологов и инфекционистов, а также "опираясь на международный опыт".

Степанов объяснил, что запреты на реализацию ряда продуктов в супермаркетах имеют следующую логику: в магазинах из-за "запрещенки", которую нельзя купить, просто будет меньше посетителей, и соответственно снизится риск их заражения.

Видео: Степанов сделал заявление о жестком карантине и объяснил запреты

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Максим Степанов дал совет, где купить сигареты при локдауне.

Также мы писали о том, что украинцам объяснили, как покупать "запрещенку" в супермаркетах.

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