Квашеная капуста может быть очень опасной: диетологи сообщили, кому ее нельзя есть

Такая капуста очень опасна для людей с гипертонией и болезнями солевого обмена. В квашеной капусте много соли и это может вызвать отеки и повышение артериального давления.

Полностью исключить квашеную капусту нужно при болезнях кишечника, особенно при энтероколите. Клетчатка может стать причиной вздутия живота и метеоризма, и даже вызвать обострение. Также она опасна при панкреатите (воспалении поджелудочной железы). Для таких людей капуста в сыром виде запрещена, а вот в вареном или тушеном виде – можно, но не более 100 г в день.

Кроме того, врач не рекомендует квашеную капусту тем, кто перенес операцию на желудочно-кишечном тракте и маленьким детям до двух лет, так как грубые волокна делают такое блюдо трудно перевариваемым.

Специалист отметила, что даже здоровым людям не стоит злоупотреблять квашеной капустой и есть также и другие продукты. А вот кормящим мамам стоит воздержаться от любых солений.