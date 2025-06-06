Квас чи компот? Дієтологи назвали найкращий напій для втамування спраги влітку

Чому звичайна вода - це основа, але не завжди достатньо?

Перш за все, слід наголосити, що звичайна чиста вода є незамінним засобом для підтримки водного балансу організму. Вона не містить калорій, цукру чи добавок, і її слід пити у достатній кількості протягом дня, особливо у спеку. Проте, іноді організму потрібно більше, ніж просто вода, особливо якщо ви активно рухаєтесь, потієте або просто хочете чогось смачнішого та поживнішого. Тоді на сцену виходять квас та компот.

Що відомо про квас

Квас – це ферментований напій, що готується на основі житнього хліба (або солоду), води, цукру та дріжджів (або закваски). Його освіжаючий смак та легка кислинка роблять його ідеальним для спекотного дня.

Завдяки процесу ферментації, квас містить корисні бактерії, що сприяють покращенню мікрофлори кишківника та зміцненню імунітету. Це особливо цінно, оскільки здоровий кишківник є запорукою загального добробуту. У квасі є вітаміни групи В, які важливі для енергетичного обміну та нервової системи.

Органічні кислоти надають квасу характерного смаку та сприяють кращому травленню. Легка кислинка та освіжаючий ефект дійсно добре справляються зі спрагою, а домашній квас містить дуже низький відсоток алкоголю, що є природним результатом ферментації.

Однак, основна проблема сучасного квасу, особливо купленого в магазині, - це високий вміст цукру. Деякі види квасу можуть містити стільки ж цукру, скільки солодка газована вода, що може призвести до набору ваги та інших негативних наслідків. Промисловий квас часто містить консерванти, штучні ароматизатори та барвники. Через цукор квас може бути досить калорійним, а для людей з чутливим шлунком газовані напої можуть викликати дискомфорт.

Якщо ви обираєте квас, надавайте перевагу домашньому варіанту, де ви контролюєте кількість цукру. Якщо купуєте, уважно читайте етикетку та обирайте продукти з мінімальним вмістом цукру та без штучних добавок. Вживайте його помірно.

Чи корисно пити компот?

Компот - це напій, що готується з фруктів або ягід, води та цукру шляхом варіння. Його різноманітність залежить від сезону та вподобань.

Фрукти та ягоди, з яких готується компот, є джерелом вітамінів (особливо С, якщо не переварювати), мінералів та антиоксидантів. Якщо компот не проціджувати, а вживати з ягодами чи фруктами, ви отримуєте додаткову порцію клітковини, яка корисна для травлення. Компот, приготований вдома, має чистий фруктовий смак без штучних добавок і добре зволожує організм, будучи приємною альтернативою воді.

Проте, як і квас, компот часто містить значну кількість цукру, і може бути досить калорійним. Тривале варіння може руйнувати деякі термочутливі вітаміни. Щоб цього уникнути, краще заварювати фрукти окропом і давати настоятися, або варити дуже коротко.

Найкращий варіант на думку дієтологів - це домашній компот з мінімальною кількістю цукру або взагалі без нього (якщо фрукти достатньо солодкі). Можна використовувати стевію або невелику кількість меду (додавати до вже охолодженого напою).

То ж обидва напої можуть бути корисними, якщо приготовані правильно (вдома, з мінімумом цукру) та вживаються помірно.

Не забувайте, що надмірне споживання солодких напоїв (навіть "домашніх" з цукром) може не тільки призвести до набору ваги, а й, парадоксально, посилити відчуття спраги, оскільки організм потребує більше рідини для переробки цукру.