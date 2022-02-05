В квартире днепрянина "поселились" 700 летучих мышей: жуткие фото

Так, когда хозяева обнаружили в своей квартире летучих мышей, они не абы как удивились. Крылатых они нашли на балконе, где те организовали себе зимнюю спячку. Их насчитывалось 719.

Хозяева квартиры немедленно на место вызвали спасателей, которые загрузили летучих мышей в коробки и передали в Харьковский центр спасения рукокрылых.

В Днепре в квартире нашли 700 летучих мышей (dp.dsns.gov.ua)

Что делать, когда летучая мышь залетела в дом