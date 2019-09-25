"Квартал 95" высмеял "расиста" Дональда Трампа (видео)

В своем видео "Квартал 95" показал президента США Дональда Трампа не очень умным человеком
Пока Владимир Зеленский готовится ко встрече с Дональдом Трампом в США, в сети вспомнили видео, на котором актеры студии "Квартал 95", руководителем которой был действующий президент Украины, пародируют главу Белого дома.
В ролике, который вышел в рамках шоу "Пороблено в Украине" и называется "Если президентом стал черный, сможет и баба", Евгений Кошевой (в образе экс-президента США Барака Обамы), Александр Пикалов (в образе телеведущей Опры Уинфри), Степан Казанин (в образе американского политика Хиллари Клинтон) и другие учувствуют в пародии на президентские дебаты в Соединенных Штатах 2016 года.
На видео Дональд Трамп постает в образе недалекого человека, он постоянно позволяет себе не толерантные выпады в сторону своих оппонентов и представителей разных слоев населения. Американский президент показан в ролике расистом, шовинистом и гомофобом.
"Про гом*ков я ничего плохого не говорил. Если только они не мекс*кашки", - говорит Трамп в этой пародии и бъет по попе ведущую дебатов.
Пародия на Трампа от "Квартала 95"
Пользователи сети в комментариях восхищаются пародией и игрой актеров. Ролик, кстати, на сегодняшний день посмотрели более 278 тысяч юзеров.
Скриншот
Хотя некоторые и отмечают, что шутки "кварталовцев" в этом видео - "ниже пояса".
Напомним, что Дональд Трамп с минимальным перевесом одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах 8 ноября 2016 года. Интересно, что в возрасте 70 лет Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет.