"Квартал 95" высмеял "расиста" Дональда Трампа (видео)

Пока Владимир Зеленский готовится ко встрече с Дональдом Трампом в США, в сети вспомнили видео, на котором актеры студии "Квартал 95", руководителем которой был действующий президент Украины, пародируют главу Белого дома.

В ролике, который вышел в рамках шоу "Пороблено в Украине" и называется "Если президентом стал черный, сможет и баба", Евгений Кошевой (в образе экс-президента США Барака Обамы), Александр Пикалов (в образе телеведущей Опры Уинфри), Степан Казанин (в образе американского политика Хиллари Клинтон) и другие учувствуют в пародии на президентские дебаты в Соединенных Штатах 2016 года.

На видео Дональд Трамп постает в образе недалекого человека, он постоянно позволяет себе не толерантные выпады в сторону своих оппонентов и представителей разных слоев населения. Американский президент показан в ролике расистом, шовинистом и гомофобом.

"Про гом*ков я ничего плохого не говорил. Если только они не мекс*кашки", - говорит Трамп в этой пародии и бъет по попе ведущую дебатов.

Пародия на Трампа от "Квартала 95"

Пользователи сети в комментариях восхищаются пародией и игрой актеров. Ролик, кстати, на сегодняшний день посмотрели более 278 тысяч юзеров.

Вот это мейк-ап! Особенно, у Жеки!

Про стену и Арсения, орнул!

Гримеры поработали на славу

Мирослава Карпович просто бомба. Люблю смотреть на эту женщину.

Концовка вполне прекрасная

Совсем правдивая история

С ведущей угорнул

Ели, пили, веселились... Подсчитали - прослезились

Ну, теперь Квартал 95, как будем извиняться перед президентом США?

Скриншот

Хотя некоторые и отмечают, что шутки "кварталовцев" в этом видео - "ниже пояса".

Напомним, что Дональд Трамп с минимальным перевесом одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах 8 ноября 2016 года. Интересно, что в возрасте 70 лет Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом США, чем побил рекорд Рональда Рейгана, занявшего этот пост в 69 лет.