"Квартал 95" высмеял протесты ФОПов в Киеве: видео разозлило сеть

Юмористы решили потролить митинг (фото: РБК-Украина)

Студия "Квартал 95" высмеяла митинг ФОПов, которые протестовали против их концерта во Дворце Украина в Киеве. Юмористы записали ролик, в котором высмеивают предпринимателей и считают, что это они устроили "концерт".

"Во время съемок новогоднего концерта "Вечернего квартала" под зданием Дворца Украина протестовали представители малого бизнеса. То есть концерт был и во дворце и вне его стен", – заявил актер студии Сергей Казанин.

Также юмористы шутят, что участникам митинга заплатили больше, чем им обещал президент Украины Владимир Зеленский.

"Скажу откровенно. Так как по закону зрительный зал был заполнен лишь наполовину, это первый случай в истории "Квартала", когда людей на улице было больше, чем внутри", – резюмировал Казанин.

Отметим, что в Telegram-канале "Типичная Украина" украинцы негодуют по поводу этого видео.

Ну как сказать, тут спорно, некоторые зажрались реально, плюс реально не все ФОП встали, а большинство себе спокойно работает дальше и не выходят на митинги.

Правильно, Зеля, закапывай себя дальше.

Чего не шутят про то, как Зе-команда и ОП воруют бабки в космических размерах?

Напомним, что во вторник, 22 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности началась масштабная акция протеста предпринимателей движения SaveФОП. Участники протеста потом пошли к зданию Офиса президента и к дворцу "Украина", где снимается новогодний "Квартал 95".

Нацгвардия начала проводить оцепление дворца "Украина" на улице Большая Васильковская, 103, а предприниматели заняли площадь перед зданием.

Также мы ранее писали, что в Кабмине отреагировали на протест ФОПов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что локдаун не отменят.