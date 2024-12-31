"Квартал 95" розізлив мережу "жартом" про загиблу Ірину Фаріон. Що відомо про скандал

"95 Квартал" вчергове оскандалився

Так, в ефірі протранслювали випуск шоу, де залишили жарт про мовознавицю Ірину Фаріон. За сюжетом герої жартують про Арестовича та Фаріон, продовжуючи висміювати останню навіть після її трагічної загибелі.

скриншот з ефіру

На такий вчинок з боку "кварталівців" вже відреагувала донька громадської діячки Софія Семчишин. У своїх соцмережах вона написала емоційний пост, де зазначила, що представники даної розважальної програми "не заслуговують ні поваги до себе, ні людського ставлення".

"Квартал 95!" Ви просто тварини! Ви не заслуговуєте ні поваги ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать! Я чекаю ще реакцій!" - зазначила Семчишин.

Реакція доньки Ірини Фаріон (фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Також про скандал висловився і офіцер батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення Нацгвардії України, член партії "Свобода" Андрій Іллєнко. У Facebook він оприлюднив звернення з вимогою видалити відео.

"Студія "Квартал 95", вам дуже весело і смішно, але ваш "жарт" про вбиту безстрашну та беззахисну жінку Ірину Фаріон - огидний. Вибачтесь перед її донькою Софією, вдовою воїна, та видаліть цю гидоту", - зазначив чоловік на своїй сторінці.

Реакція Андрія Іллєнка (фото: facebook)

Реакція "95 Кварталу"

Представники проєкту поки ніяким чином не відреагували на скандал. Натомість у своїх соцмережах вони продовжують публікувати анонси щодо свіжого новорічного випуску, який збираються показати сьогодні ввечері.

Реакція мережі

Тим часом у коментарях під публікацією Семчишин та Іллєнка юзери продовжують висловлювати обурення з приводу того, що сталося. Ось деякі їхні реакції:

"Вибачень мало, вони не будуть щирими. Дорогі українці, вважаю, щоб на кожній сторінці має бути протест через це дно, яке демонструє "Квартал". Думаю, дорога Софіє, треба подавати до суду за цю наругу, бо це кодло, яке звикло висміювати українців і знущатися над пам'яттю, і далі продовжуватиме свою справу"

"Це трагедія для всіх свідомих українців. Як таке можна показувати? Це в голові не вкладається"

"Чергове дно пробито"

"Сумно і соромно"

"Ірина Дмитрівна - це страх страшний для таких, бо вона була одна. Якби таких, як вона, було б трохи більше, то все було б інакше"

"Якими треба бути потворами, щоб сміятись зі смерті людини? Не вартують мізинця нашої величної Ірини Фаріон"

"Їм самим від себе не гидко? "

"Це ницо!"

"Як так можна? Дуже шкода, що вони досі цього не розуміють"

"Ще й портрет Ірини Дмитрівни поставили. Хай пояснюють свою поведінку"

Ірина Фаріон (Getty Images)

Інші жарти "Кварталу" про Фаріон

До слова, це вже не вперше "кварталівці" "жартують" про мовознавицю. У минулому зірка "Вечірнього Кварталу" Ірина Сопонару пародіювала мовну активістку.

"Вітаю! З приводу новорічного "Вечірнього Кварталу" на телеканалі "1+1 Україна": ні в якому разі їх не "смотрите", а виключно "дивіться". В цю новорічну ніч я буду там особисто присутня, щоб контролювати мову цих, прости Господи, комедіантів", - говорила акторка, з'явившись на екрані в образі Фаріон.

Сопонару в образі Фаріон (скриншот)

Що відомо про загибель Ірини Фаріон

Мовознавицю вбили 19 липня цього року. Трагедія сталася о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика. Невідомий поранив жінку в голову, після чого її доправили до лікарні. О 23:30 за місцевим часом вона померла. Було порушено кримінальну справу, і слідчі не виключають "російський слід" в трагедії.