Кусок метала отлетел от моста и врезался в авто: видео и детали ЧП в Киеве

ДТП в Киеве на Северном мосте (коллаж: РБК-Украина, фото: Информатор)

В Киеве произошла авария из-за ЧП на Северном мосту

В Киеве произошло ДТП на Северном (Московском) мосте вечером 26 декабря. Авария случилась из-за отрыва пластины деформационного шва от опоры моста. Металлическая пластина влетела в переднюю часть микроавтобуса Ford Transit.

Автомобиль двигался в направлении проспекта Степана Бандеры, но от удара его развернуло. ЧП произошло около 20:30, к счастью, обошлось без жертв, пишет Информатор.

Правоохранители установили, что авто двигалось с допустимой скоростью, и непосредственной причиной аварии стал именно отрыв металлической пластины, которая протаранила микроавтобус.

ДТП в Киеве на Северном мосте (фото: Информатор)

Из-за удара водитель потерял управление, авто развернуло и отбросило в отбойник в десятках метров от деформационного шва. В момент ДТП лишь чудом удалось избежать столкновения с автобусом.

В Киеве на Северном мосту оторвался шов и влетел в Ford Опубліковано Информатор Киев Четвер, 26 грудня 2019 р.

ДТП в Киеве на Северном мосте (видео: Информатор)

Ранее сообщалось, что один из главных и старейших мостов Киева - мост Патона, находится в крайне аварийном состоянии. Мост ржавеет, покрытие проседает, некоторые эксперты считают, что он может разрушиться в любой момент.