Куряча печінка з яблуками: рецепт корисної страви з Берліну

Що потрібно для печінки з яблуками

Щоб приготувати цю поживну і корисну страву з яблуками, потрібні такі продукти:

куряча печінка - 500 г;

яблука (бажано сорт Симиренко) - 2 шт.;

цибуля (велика) - 1 шт.;

вершкове масло - 30 г;

борошно - 2 ст. л.;

цукор - 1,5 ст. л.;

лимон - 2 кружальця;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

паприка - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати печінку з яблуками за німецьким рецептом

Підготуйте продукти до приготування - очистьте цибулю від шкірки та наріжте її на товсті кружальця. Яблука помийте і також наріжте на кружальця, попередньо видаливши серединку з насінням.

Або ж, для спрощення приготування, можна нарізати яблука на товсті скибочки. Для цього рецепту яблука буде необхідно карамелізувати в цукрі, з додаванням вершкового масла.

Печінку за потреби промийте, видаліть зайві жилки - і наріжте на невеликі шматочки. Після цього печінку потрібно запанірувати в борошні.

Для того, щоб зробити це швидко, перекладіть печінку в чистий пакет, всипте борошно, сіль, перець та паприку.

Зав'яжіть пакет, залишивши в ньому повітря, і, тримаючи його за ручки, трохи покрутіть та підкиньте, щоб печінка рівномірно вкрилася сумішшю сухих інгредієнтів.

Для обсмаження печінки в одній пательні розігрійте олію, а в цей час на іншій карамелізуйте яблука. Приготування кожного інгредієнта окремо зберігає їхню текстуру.

Щоб приготувати карамель, спочатку злегка підігрійте вершкове масло, щоб воно було м'якшим.

Всипте цукор в пательню, додайте розм'якшене масло, не перемішуючи інгредієнти. Після того, як масло трохи розтане, на іншу пательню перекладіть печінку, щоб готувати все одночасно.

Для того, щоб створити кращу скоринку на печінці, перед тим, як викладати її на пательню, покладіть в олію лимонні скибочки на декілька секунд, обережно посуваючи їх ложкою, щоб олія стала насичена лимонним соком.

Залишивши лимон в пательні, розкладіть між скибочками шматочки печінки в один шар, щоб вона не тушилася, а смажилася. В масло з цукром, яке перетворюється на карамель, всипте скибочки яблук.

Обсмажте печінку до коричневої скоринки - приблизно протягом 2 хвилин з кожного боку. За бажанням, якщо ви вмієте робити фламбе, до печінки можна влити 2 ст. л. коньяку і підпалити його, знявши на цей час пательню з плити.

Водночас краще уникнути цього кроку, якщо не впевнені - він незначно вплине на загальний смак страви. Розм'якшені карамелізовані яблука перекладіть в пательню до готової печінки.

Налийте трохи олії в пательню, де карамелізувалися яблука, всипте цибулю і обсмажте до прозорості - і прикрасьте нею готову страву.