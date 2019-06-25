Курсанты МВД подстрелили подростка под Днепром: все детали и фото

Курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел ранили 15-летнего подростка на полигоне во время стрельбищ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 24 июня около 11:00 на учебно-тренировочном полигоне в селе Партизанское Днепропетровской области.

Студенты 1 курса выполняли учебные стрельбы из автоматического оружия и подросток 2004 года рождения оказался на линии огня. Парень получил ранение в область правого бедра.

Курсанты МВД ранили подростка на полигоне под Днепром (фото: dbr.gov.ua)

Подростка доставили в детскую областную клиническую больницу, где его прооперировали. Медики изъяли пулю, кость не повреждена. Сейчас жизни парня ничего не угрожает.

На месте происшествия работали следователи Государственного бюро расследований, которые выясняют, каким образом потерпевший оказался на линии огня.

ГБР расследует дело по факту халатности служебных лиц Госуниверситета МВД при организации стрельб. В случае доказательства вины им грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Курсанты МВД ранили подростка на полигоне под Днепром (фото: dbr.gov.ua)

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