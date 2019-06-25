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Курсанты МВД подстрелили подростка под Днепром: все детали и фото

STYLERПроисшествия    25.06.2019 - 17:57
Курсанты МВД подстрелили подростка под Днепром: все детали и фото
Курсанты МВД ранили подростка на полигоне под Днепром (коллаж: РБК-Украина)

Ранение мальчика на полигоне в Днепропетровской области расследуется ГБР

Курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел ранили 15-летнего подростка на полигоне во время стрельбищ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 24 июня около 11:00 на учебно-тренировочном полигоне в селе Партизанское Днепропетровской области.

Студенты 1 курса выполняли учебные стрельбы из автоматического оружия и подросток 2004 года рождения оказался на линии огня. Парень получил ранение в область правого бедра.

Курсанты МВД подстрелили подростка под Днепром: все детали и фото

Курсанты МВД ранили подростка на полигоне под Днепром (фото: dbr.gov.ua)

Подростка доставили в детскую областную клиническую больницу, где его прооперировали. Медики изъяли пулю, кость не повреждена. Сейчас жизни парня ничего не угрожает.

На месте происшествия работали следователи Государственного бюро расследований, которые выясняют, каким образом потерпевший оказался на линии огня.

ГБР расследует дело по факту халатности служебных лиц Госуниверситета МВД при организации стрельб. В случае доказательства вины им грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

Курсанты МВД подстрелили подростка под Днепром: все детали и фото

Курсанты МВД ранили подростка на полигоне под Днепром (фото: dbr.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что полицейскому удалось спасти младенца от гибели. Горе-мать оставила троих совсем маленьких детей, старшему из которых три года, дома без присмотра.

Также сообщалось, что 9-летний Захар Черевко, тело которого обнаружили на озере Вырлица, был убит братом его отчима, который заманил мальчика под предлогом покупаться. Он нанес ребенку 30 ножевых ранений, а затем добил молотком, привязал к ногам камень и выбросил в воду.

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