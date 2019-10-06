Курс доллара зимой: эксперты дали ободряющий прогноз

Курс доллара зимой в Украине будет стабильным. Не стоит сейчас активно покупать или продавать валюту. Об этом сообщили в сюжете программы "Факты" на ICTV. Украинцы очень обеспокоены тем, что цены на продукты остаются для них такими же или даже большими, при падении курса доллара и укреплении гривны. Например, бананы подорожали на 2 гривны по сравнению с прошлым месяцем, а это импортный продукт.

Цены на бензин также поползли вверх, несмотря на укрепление гривны. Люди недоумевают, почему это происходит. Единственное, что подешевело - это подержанные автомобили.

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Экономисты не советуют радоваться снижению курса доллара, они говорят, что повод для радости будет - если такая тенденция продержится полгода. В этом году на валютный рынок Украины влияют иностранные инвесторы. Если доллар будет быстро падать - им невыгодно будет вкладывать деньги.

"Если брать экспортеров - то у них доход падает, если доллар дешевеет, а затраты растут, растет также коммуналка", - сообщил экономист.

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Из-за дешевого доллара страдают украинские аграрии.

Экономисты утверждают, что если доллар достигнет 23 гривен - отечественной экономике это только навредит, но сейчас успокаивают украинцев - скоро рынок стабилизируется. В бюджете на 2020 депутаты заложили максимальную стоимость доллара - 28 гривень.

Видео: каким будет курс доллара зимой (YouTube/ICTV)