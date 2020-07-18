Курс доллара в Украине изменится после назначения нового главы НБУ: прогноз эксперта

Курс доллара в Украине (иллюстративное фото: canva.com)

На курс доллара в Украине может повлиять назначение нового главы Нацбанка Украины

Курс доллара в Украине изменится после назначения нового главы НБУ, но только в краткосрочной перспективе. При этом изменения не будут характеризоваться резкими колебаниями курса. Такое мнение выразил экономист, координатор экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов.

Эксперт подчеркнул, что новый глава НБУ ранее сделал два громких заявления: первое - на профильном финансово-банковском комитете в парламенте, второе - с трибуны Верховной Рады перед голосованием.

"Там было четко указано два месседжа, которые все приветствуют. Первое - он сказал, что Национальный банк будет независимым, будет придерживаться того, что записано в 6 статье закона о НБУ, о стабильности денег. То есть прежде всего - стабильная ценовая ситуация. Он сказал, что инфляционная трактовка у него не вызывает сомнений и в целом эта политика продолжится... Второй момент - безусловно, Национальный банк и украинская финансовая власть будет работать с международными финансовыми организациями. Это является одним из приоритетов в условиях высокого дефицита бюджета и высокого долгового давления", - рассказал экономист в эфире телеканала "Украина 24".

Также специалист выразил мнение, что существует необходимость изменить прогнозируемый курс доллара на 2020 год. По его мнению, "выйти на средний по году уровень 29,5 грн за доллар - точно нереально".

"Текущая ситуация такова, что у нас очень близок к балансу - уровень спроса и предложения на рынке. Есть немножко волатильность, которая связана с назначением нового главы НБУ и отставкой старого. В короткой перспективе больших колебаний точно не будет", - добавил эксперт.

Напомним, что ранее гривна опустилась в списке самых дешевых валют мира.

Также РБК-Украина сообщало, что 17-го июля курс доллара продолжил рост на межбанке.