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Курс доллара в Украине: эксперты озадачили своеобразным прогнозом

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 15:11
Курс доллара в Украине: эксперты озадачили своеобразным прогнозом
Курс доллара в Украине - что ожидать украинцам

Экономисты отмечают, что иностранная валюта может подорожать

Доллар в Украине подешевел на 21 копейку, а евро – на 30. Однако эксперты обещают, что такое положение вещей продлиться не долго и уже весной иностранная валюта начнет дорожать.

Курс будет колебаться в пределах 20-50 копеек, максимум – в пределах гривны, поэтому бежать в обменники не имеет большого смысла, говорит экономист Алексей Кущ, передает "Сегодня".

"Но это не значит, что будет девальвация постоянная. Будут происходить и обратные курсовые коррекции, в сторону укрепления. Поэтому сейчас такой своеобразный равновесный рыночный курс", - говорит эксперт.

Продукты питания из-за укрепления гривни вряд ли подешевеют, однако есть и положительные моменты: подобный валютный климат выгоден для открытия гривневого депозита.

"Можно выбирать не столь надежный банк. Но тот, который предлагает высокие процентные ставки. Здесь главное правильно – размещать депозит – до 200 тыс. гривен. Если депозит будет на срок больше трех месяцев, то уже возникают курсовые риски", – говорит Алексей Кущ.

Кроме того, импортные товары чувствительны к курсу валюты. Поэтому сейчас можно прицениться к импортной технике.

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