Курс доллара перевалит за 30 гривен: эксперт назвал дату

Курс доллара перевалит за 30 гривен (иллюстративное фото: canva.com)

Курс доллара в Украине не поднимется выше 30 гривен до местных выборов

Курс доллара не должен преодолеть планку в 30 гривен. По крайней мере до местных выборов стоимость американской валюты будет находиться в коридоре от 27 до 29 гривен. Об этом рассказал экс-министр экономики Тимофей Милованов. По его мнению, доллар быстро "расти" не будет.

Как рассказал экс-министр экономики, курс доллара в Украине не достигнет отметки 30 грн/долл как минимум до местных выборов.

"Когда президент спросил, будет ли курс по 30 грн/долл., я сказал, что даже если сильно постараться, может - 29... а на 30 грн/долл. быстро мы не выйдем", - сказал Милованов в эфире телеканала "Украина 24".

Бывший чиновник считает, что сейчас Национальный банк Украины и его новый глава делают все, чтобы успокоить рынки и стабилизовать курс доллара и евро. По мнению Милованова, государственный регулятор хочет сохранить контроль над ситуацией, однако есть трудности.

"То есть мы видим, что первые кадровые изменения происходят не по тем личностям, которые известны. Например, не Дмитрий Сологуб или Екатерина Рожкова пишут заявление об увольнении, а заместитель председателя правления Холод. Так же меняется руководство коммуникаций или юристы, то есть непубличные действия - спокойные действия по сохранению контроля. Это означает, что политика НБУ будет такой, что сейчас будет удерживаться доллар, и инфляция будет низкой, как минимум до местных выборов", - заявил Милованов.

Напомним, что ранее эксперты дали прогноз курса доллара на начало августа 2020. Специалисты отмечают, что на валютный рынок продолжает давить ликвидность, которая была получена от погашения гривневых облигаций, а также то, что экспортеры придерживают валюту. Это повлияет на курс доллара.

Также мы писали, что эксперты допускают возможность повышения курса доллара до 50 гривен.