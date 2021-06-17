Популярный среди украинцев курорт ушел под воду: появилось видео

Так, 17 июня, в поселке прошел ливень с грозой и сильным ветром. Кроме того, в регионе в последние дни бушует циклон, и в акватории Черного моря разыгрался шторм. Как следствие морская вода захватила прибрежную зону.

Сейчас в Кирилловке на Федотовой косе затоплены пляжи и подтоплены базы отдыха. Вода достигает по щиколотку, и она продолжает прибывать.

В комментариях пользователи пишут, что поражены неожиданными погодными условиями. Также отмечают, что в прошлом году тоже такое происходило на курорте.

Так все же пишут, что погодка супер. Приезжайте к нам

Не верю, только что смотрел в камеры онлайн Кирилловки там погода нормальная

Знакомое за прошлый год. Пожалуй, этот год не исключение по погоде

В прошлом году то же самое было, но в июле.

Как сообщили в прессслужбе ГСЧС, ливень в Украине будет в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях будут сильные дожди.