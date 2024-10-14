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Курка чи індичка? Дієтолог розказав, яке м'ясо насправді корисніше

Фото: Що корисніше курка чи індичка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

М'ясо курки та індички дуже популярне в Україні та в магазинах є чималий вибір обох продуктів.

Який з цих продуктів більш корисний для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Франса Лангемана Рота виданню Today.

Що корисніше курка чи індичка?

І курка, і індичка відомі своєю високою кількістю нежирного білка, і вони обидва є доступними варіантами для споживачів, які піклуються про своє здоров’я. Але є нюанси, коли справа доходить до харчової цінності обох птахів, і те, що краще для вас, залежить від того, про яку частину курки чи індички ми говоримо, і як вони готуються.

Згідно з базою даних поживних речовин USDA, 85 грамів вареної курячої грудки без шкіри та кісток містять:

  • 128 калорій
  • 26 грамів білка
  • 2,7 грама жиру (0,8 грама насиченого жиру; 0,7 грама поліненасиченого жиру)
  • 88 міліграмів холестерину
  • 0 грамів вуглеводів
  • 0 грам клітковини
  • 0,39 міліграма заліза
  • 0,77 міліграма цинку
  • 94 міліграма холіну

Згідно з базою даних поживних речовин USDA, 85 грамів вареної грудки індички без шкіри та кісток містять:

  • 125 калорій
  • 26 грамів білка
  • 1,7 грама жиру (0,5 грама насиченого; 0,45 грама поліненасиченого)
  • 68 міліграмів холестерину
  • 0 грамів вуглеводів
  • 0 грам клітковини
  • 0,6 міліграма заліза
  • 1,46 міліграма цинку
  • 72 міліграма холіну

Хоча обидва птахи забезпечують однакові поживні речовини, індичка без кісток і шкіри є зовсім трішки переможцем.

Де найбільше холестерину?

Якщо ви стежите за рівнем холестерину, найкраще вживати біле м’ясо будь-якої птиці. А для тих людей, які люблять хрустку шкірку індички або курки, знайте, що це додасть додаткових калорій і приблизно 4 додаткові грами жиру. Зазначимо, що в курці і індичці однаковий рівень холестерину - 109 мг у 85 грамах.

Де більше білку?

Якщо ви порівняєте темне м’ясо курки та індички, ви побачите, що індичка має невелику перевагу (точніше, 3 грами), коли йдеться про білок.

Обидва птахи вважаються чудовими джерелами білка, а також забезпечують такі важливі поживні речовини, як залізо, цинк і селен, які беруть участь у підтримці нашої імунної системи на піку.

Що легше засвоюється?

Обидва птахи в цьому питанні рівні, коли йдеться про травлення. На відміну від червоного м’яса, більшість людей легко перетравлюють як індичку, так і курку. Тільки майте на увазі, що жир у шкірці довше перетравлюється.

І курка, і індичка - справді чудовий вибір для споживачів, які піклуються про своє здоров’я, і обидва продукти заслуговують місця на вашій тарілці. Але якщо ви віддаєте перевагу темному м’ясу і намагаєтеся збільшити щоденне споживання білка, то індичка випереджає курку. Крім того, вона містить більше холіну, поживної речовини, життєво необхідної для здоров’я мозку та пам’яті.

 

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