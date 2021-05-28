В кургане над украинским "Стоунхенджем" нашли останки сарматского воина с тризной (видео)

В крайнем из могильников в центральной части кургана были обнаружены останки сарматского воина. Также рядом с костями мужчины было копье, горшок и остатки тризны.

Это представитель сарматской культуры, которая датируется 3 столетием до н.э. - 3 столетием н.э. Захоронение находится непосредственно под вершиной кургана. Останки относятся к ранней железной эпохе, что, как отметили ученые, "немного разбавляет весь наш комплекс седой древности".

Как рассказали археологи, покойник лежит головой на север - северо-восток. Этот воин сопровождался копьем (железное острие копья), а в ногах был оставлен кувшин.

"При этом складывается впечатление, что стопы охватывали этот кувшин, то есть кувшин был установлен между стопами умершего", - говорят ученые.

Кроме этого в этом сарматском захоронении находилась небольшая тризна - кости животного, которые лежат за черепом погребенного.

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